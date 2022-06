En los útlimos días, mucho se especuló sobre el futuro de Giovani dos Santos, sabiendo que el delantero de 33 años ha estado trabajando en las instalaciones de Coapa, buscando acomodo para continuar su carrera profesional.

Distintos rumores indicaban que Gio sería tomado en cuenta por Fernando Ortíz para realizar pretemporada con el primer equipo, deseando convencer al técnico y así, integrarlo para el Apertura 2022.

Sin embargo, ese sueño se ha terminado para el delantero mexicano, debido a que Fernando Ortíz desvaneció ese rumor tajantemente, asegurando que no está entre sus planes darle una oportunidad al mayor de los dos Santos.

"Bueno, no, por el momento no. Yo no descarto nada, la vida da muchas sorpresas, más con una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros, no contamos con él", dijo el Tano en la salida del equipo rumbo a Cancún para hacer la pretemporada.

Sobre la misma línea aseguró que Israel Reyes es un futbolista que sí les gusta, pero que tienen otras posibilidades también: "Es un excelente jugador, todos sabemos sus condiciones, lo ha demostrado en selección... Él, seguro está evaluando las propuestas que debe tener. De la parte nuestra, seguimos viendo otros jugadores, pero veremos".

Inactivo era difícil

Gio vive uno de los momentos más difíciles de su vida profesional, ya que no disputa un partido oficial desde el 11 de abril de 2021. Ofertas seguro tendrá, aunque no podrá jugar con su hermano Jonathan en el equipo de sus amores.