Este martes ya llegó Álvaro Fidalgo al Real Betis y de esa manera le dieron su bienvenida con una presentación oficial con medios. Inmediatamente cuando llegó el futbolista se puso a entrenar con el equipo y se filtraron las primeras imágenes en donde se ve al exfutbolista del Club América poniéndose a tono para su debut.

La primera actividad que tiene el conjunto verdiblanco es precisamente la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, pero debido a los registros de esta competencia, el mexico-español no podrá estar para este duelo. Sin embargo, en LaLiga, el Betis tendrá que medirse a este mismo rival el próximo fin de semana y ese será su primer encuentro.

¿Cuándo debutará Fidalgo?

Fue precisamente el jugador quien ya confirmó en esta presentación que el próximo domingo 8 de febrero será su debut con la camiseta del Betis. En este encuentro se enfrentaría con otro mexicano, Obed Vargas, quien recientemente acaba de llegar también con el conjunto colchonero. Cuando se creía que se verían en 2026 en el América ahora están en Europa.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

El duelo se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano, por lo que su primer encuentro será de visita. La cita es a las 11:30 horas del centro de México y es transmitido únicamente en nuestro país a través de Sky Sports. Esta será la forma en la que los seguidores del “Maguito” podrán ver su primer juego fuera de la Liga MX.

Fidalgo tendrá la nueva oportunidad de brillar en Europa y este es el primer paso para poder hacerlo. Hasta el momento esto podría ser clave para ser elegido en la Selección Mexicana, pero todo depende de cómo se maneje el tema de sus papeles con FIFA, este equipo y su desempeño podrían ser ese trampolín para estar en el Mundial.

En síntesis