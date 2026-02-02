El domingo, después de que el Club América le hiciera varias despedidas en publicaciones y demás, Álvaro Fidalgo fue recibido con el Real Betis, equipo que inmediatamente lo registró y ahora habría cambiado el número 22 y 8 que usó en su momento con las Águilas, para portar un dorsal nuevo que ya pudo filtrarse en varios medios.

Cuando el “Maguito” llegó al Nido en 2021 primero portó el número 22, después con el que se despidió fue con el 8. Durante su paso en el el Castilla, Real Madrid y Castellón portó el 14, el 10 y el 6, por lo que en su nuevo equipo, tan acostumbrado que está a tener un número distinto, en esta ocasión también cambiará.

El dorsal de Fidalgo en el Betis

De acuerdo con el registro que se ha hecho, Fidalgo usará la camiseta con el número 15, precisamente, este era el dorsal que quedaba disponible luego de la salida de Romain Perraud. Otros como Johnny Cardoso, Álex Moreno, Nabil Fekir, Marc Bartra y Didier Digard, son quienes han utilizado ese mismo número con el equipo sevillano.

Es muy probable que entre el día de mañana martes y el miércoles, el conjunto verdiblanco haga oficial su llegada con ese mismo dorsal, por lo tanto, tomando en cuenta que el mercado de fichajes cerraba el día de hoy a las 16:59 horas del centro de México, se tuvo que hacer el registro y es por ello que se dio a conocer este número.

¿Cuándo lo estrenaría?

Cabe mencionar que estaría listo para encarar tal vez el duelo de mexicanos en LaLiga el próximo domingo, después de que el equipo dispute los Cuartos de Final de la Copa del Rey, pues el Real Betis y el Atlético de Madrid se verán las caras en esa fecha en la jornada 23 de LaLiga donde se medirá ante Obed Vargas quien llegó hoy.

