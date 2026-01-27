Recientemente Azteca Deportes dio a conocer de manera oficial que el conjunto de Cruz Azul estaba interesado en el fichaje de Henry Martín, luego de que hubieran dejado salir en el mercado a Ángel Sepúlveda. Sin embargo, hoy se reveló la verdad sobre ese fichaje y aunque se negó interés actualmente, la realidad es que sí hubo pero no se pudo con América.

Cruz Azul iba por Henry Martín

De acuerdo con la columna de El Francotirador, se reveló que el rumor de que en este mercado estaban buscando el fichaje de Henry había sido sólo eso y es que el plan era intentar algo diferente con su nombre, pero lo que sí es real es que hace un año cuando estaban en el tema de renovación de “Sepu” sí se pusieron en contacto.

La misma fuente confirma que en La Máquina sondearon porque era interesante, pero que en ese momento no se llegó a un acuerdo y desde luego, el delantero estaba siendo muy importante para la escuadra azulcrema. Es por ello que no se pudo concretar su llegada a La Noria y así es como hasta ahora se mantiene en ese equipo.

¿Cómo le ha ido con América?

La situación con “La Bomba” en América no es del todo buena, ya que aunque ha sido un elemento efectivo y tiene uno de los puestos de goleadores históricos en esta nueva era, la realidad es que la suma de lesiones que ha conseguido en el último año no le ayuda nada porque terminaría por salir del equipo en el momento más complicado.

Ya esta semana regresó a la actividad, pero han sido muchas recaídas las que ha sufrido. En el partido ante Atlético Morelia vio sus primeros minutos del 2026, pero se espera que este fin de semana se integre a la actividad oficial en la Jornada 4 cuando el conjunto azulcrema se mida ante Necaxa, de ahí dependerá su continuidad en el equipo.

