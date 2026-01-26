En Cruz Azul es una realidad que el PAOK de Grecia está interesado en el fichaje de Jorge Sánchez, si bien, despedirse de su lateral será una baja importante, en La Máquina no buscan reemplazar, por ahora esa ausencia, sino que irían por otro delantero tras la salida de Ángel Sepúlveda, siendo éste Henry Martín del Club América.

Publicidad

Publicidad

En los últimos días la situación con el capitán de las Águilas ha sido complicada y es que aunque en esta semana ya regresó a la actividad en su partido amistoso ante el Atlético de Morelia y entrenó al parejo con sus compañeros, no ha tenido un partido oficial debido a esa tendinitis que arrastra desde hace ya varios meses dentro del equipo.

¿Henry Martín a Cruz Azul?

Tomando esto en cuenta, la escuadra azulcrema estarían en la búsqueda de acomodo, con él no es un tema lo de la plaza, ya que es mexicano, pero el alto sueldo que percibe sí llega a ser un problema sobre todo si no tiene actividad y los resultados en conjunto no se consiguen. De acuerdo con Azteca Deportes, la intención es que sea “La Bomba” quien llegue a Cruz Azul.

Publicidad

Publicidad

La salida de Sánchez facilitaría que ese dinero fuera para él, el problema es que de acuerdo con fuentes de Águilas Monumental dieron a conocer que no hay ninguna oferta de La Máquina por el futbolista del América, por lo que esto habría sido sólo un rumor, el cual no tiene fundamento alguno porque en el Nido siguen contando con él.

Aunque lo de Sánchez se ve muy viable que se dé, lo que se ve menos probable es que “La Bomba” llegue a un conjunto que además ha tenido gran rivalidad con el América, sobre todo tomando en cuenta que Henry es de los actuales goleadores históricos en la plantilla y su nombre está con letras de oro en la institución azulcrema.

En síntesis

El club PAOK de Grecia mantiene un interés formal por fichar a Jorge Sánchez .

mantiene un interés formal por fichar a . Henry Martín podría ser el fichaje que busquen con la salida del lateral derecho.

podría ser el fichaje que busquen con la salida del lateral derecho. Fuentes cercanas desmintieron la existencia de una oferta de Cruz Azul por su capitán.

Publicidad