América llegó a un acuerdo para darle a Flamengo a una de sus joyas que debutó con 16 años

Diego Reyes Costilla, quien actualmente tiene 18 años y juega en el América Sub-21, fue ojeado por Flamengo.

Por Patricio Hechem

Diego Reyes Costilla se va al Flamengo
© JAM MediaDiego Reyes Costilla se va al Flamengo

Este mercado fue uno de los más movidos del América en los últimos tiempos. Y si bien la ventana de transferencias de la Liga MX ya está cerrada, otros equipos de otros países aún pueden incorporar.

En este sentido, Flamengo y América en las últimas horas cerraron un acuerdo por un joven de Las Águilas que debutó con 16 años en julio de 2024. Se trata de Diego Reyes Costilla, quien venía sumando minutos en las Fuerzas Básicas del club azulcrema.

Los detalles de la transferencia

De acuerdo a lo informado por Yeudiel Pacheco, periodista de Fox Sports, la joya del América irá a Flamengo a préstamo por un año y con opción de compra. Lo que no se sabe es si el joven mexicano estará en el primer equipo del Mengao o si jugará en las juveniles.

Diego Reyes Costilla debutó con el América con 16 años, 10 meses y 4 días en la derrota de Las Águilas por 2-1 ante Atlético San Luis en julio de 2024. Si bien en la estadística cuenta que el joven disputó dos partidos con el club azulcrema, el joven solo sumó 3 minutos en esos encuentros.

Diego Reyes con el América Sub-21 (Imago7)

Diego Reyes con el América Sub-21 (Imago7)

La joya de Coapa es un delantero centro que venía siendo titular en el América Sub-21. Allí disputó 41 partidos y convirtió 10 goles hasta el momento, pero el mexicano abandonará las Fuerzas Básicas en Coapa para dirigirse a Río de Janeiro.

Evidentemente el vigente campeón de la Copa Libertadores le vio potencial a Diego Reyes y el América decidió prestarlo considerando que no sumará minutos con el primer equipo de André Jardine.

En síntesis

  • El delantero Diego Reyes Costilla llega al Flamengo procedente del club América.
  • La transferencia se acordó como un préstamo por un año con opción de compra.
  • El canterano debutó en Liga MX con 16 años en julio de 2024.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
