El Club América ha tenido varios jugadores de la cantera azulcrema que al no darles cabida en el Primer Equipo se han ido a otros conjuntos de la propia Liga MX para ganar esos minutos. Incluso ha habido otros que emigraron al extranjero y que en algunos de los clubes les ha ido mucho, mejor, pero no siempre es el caso.

Publicidad

Publicidad

Las Águilas tenían un elemento en la cantera que parecía una joya que faltaba pulirse, poco a poco le estaban dando espacio en primera, pero con la llegada de otros jugadores terminó por no ser considerado y fue relegado de nueva cuenta con la Sub 21, hasta que por la edad lo prestaron al Puebla, el cual ahora es su nuevo equipo.

La “Joya” americanista que quieren fuera

Se trata de nada más y nada menos que de Miguel Ramírez, un jugador veloz que pintaba para ser ese futbolista que brillara en momentos ante la ausencia de Diego Valdés. “Isco” como algunos lo llamaban era muy cotizado cuando estaba con las Águilas, pero ganando más terreno comenzó a no mostrar ese nivel al que los tenía acostumbrados.

Fue así que en América decidieron en el verano pasado cederlo a préstamo a La Franja, equipo que aunque no ha empezado tan mal, no es uno de los favoritos. Sin embargo, la gente ha comenzado a señalarlo por ciertos errores que tiene dentro del terreno de juego y ya lo quiere fuera, lo que representaría un problema en su carrera.

Publicidad

Publicidad

Regresar al Nido significaría pelear por un lugar o de plano mantenerlo en el equipo de la categoría menor en caso de que no haya compra por parte de Puebla. Aunque aún tiene unos meses para recomponer el camino, hasta ahora es uno de los más señalados en su nuevo equipo y ahora se convertiría en un problema para América al fin del semestre.

ver también Tras convertirse en héroe en Vélez, Diego Valdés recibe otra mala noticia en su carrera

En síntesis

Miguel Ramírez , apodado el “Isco” , juega actualmente a préstamo con el Puebla tras salir del América.

, apodado el , juega actualmente a préstamo con el tras salir del América. El futbolista de la cantera azulcrema fue cedido a La Franja durante el pasado verano .

durante el pasado . La afición del Puebla ha señalado a Ramírez por errores constantes, exigiendo su salida del equipo.

Publicidad