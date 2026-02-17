Este martes el Club América se preparó en Coapa durante su segundo entrenamiento de la semana de cara al partido ante Puebla. Mucho se rumora que Kevin Álvarez sería sustituido en este encuentro, después de que ha sido señalado por la afición y Aarón Mejía tomaría su lugar en la lateral derecha para este juego, pero casi queda fuera por lesión tras una barrida de Vinícius Lima.

¡Casi quiebran a Kevin Álvarez!

Durante la práctica de hoy se puede ver cómo están disputado un duelo entre dos equipos y cuando Kevin despeja el balón se ve cómo Lima llega tarde al balón y le da un golpe en la espinilla a Álvarez. Este se tira con mucha molestia al césped y es que sí se vio muy fuerte la entrada, incluso alguien del cuerpo técnico muestra sorpresa.

En el video que comparte el periodista Alejandro Alfaro no se ve bien quién puede ser, aunque todo indica que es Marcos de Seixas. Aunque la entrada es fuerte y la manera en la que Kevin se tira hace ver que sí fue golpe muy duro, de manera inmediata y entre risas el brasileño toma la mano del mexicano y lo levanta sin ningún problema.

Cabe mencionar que en el último partido ante Chivas Kevin fue de los más criticados y todos en redes sociales se le fueron encima. Es por ello que pedían su baja para este partido, aunque no de esta manera, sobre todo porque ese puesto lo tiene porque aún no le dan la confianza al exjugador de Xolos y Dagoberto Espinoza está volviendo de lesión.

Las opciones que tiene André Jardine en la lateral derecha aún son muy limitadas, por lo que una lesión en ese entrenamiento hubiera provocado un problema serio para los siguientes duelos. Aunque falta ver cómo se desempeña Aarón en esa posición y quizá sea la competencia interna por el momento, sólo es cuestión de analizar.

