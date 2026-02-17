Es tendencia:
logotipo del encabezado
Club América

¡Casi lo lesiona! Kevin Álvarez sufrió una dura entrada en el entrenamiento por parte de Vinícius Lima

Así fue la dura entrada que tuvo el brasileño sobre el lateral derecho del América.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Vinícius Lima casi lesiona a Kevin Álvarez en el entrenamiento
© Getty ImagesVinícius Lima casi lesiona a Kevin Álvarez en el entrenamiento

Este martes el Club América se preparó en Coapa durante su segundo entrenamiento de la semana de cara al partido ante Puebla. Mucho se rumora que Kevin Álvarez sería sustituido en este encuentro, después de que ha sido señalado por la afición y Aarón Mejía tomaría su lugar en la lateral derecha para este juego, pero casi queda fuera por lesión tras una barrida de Vinícius Lima.

Publicidad

¡Casi quiebran a Kevin Álvarez!

Durante la práctica de hoy se puede ver cómo están disputado un duelo entre dos equipos y cuando Kevin despeja el balón se ve cómo Lima llega tarde al balón y le da un golpe en la espinilla a Álvarez. Este se tira con mucha molestia al césped y es que sí se vio muy fuerte la entrada, incluso alguien del cuerpo técnico muestra sorpresa.

En el video que comparte el periodista Alejandro Alfaro no se ve bien quién puede ser, aunque todo indica que es Marcos de Seixas. Aunque la entrada es fuerte y la manera en la que Kevin se tira hace ver que sí fue golpe muy duro, de manera inmediata y entre risas el brasileño toma la mano del mexicano y lo levanta sin ningún problema.

Tweet placeholder
Publicidad

Cabe mencionar que en el último partido ante Chivas Kevin fue de los más criticados y todos en redes sociales se le fueron encima. Es por ello que pedían su baja para este partido, aunque no de esta manera, sobre todo porque ese puesto lo tiene porque aún no le dan la confianza al exjugador de Xolos y Dagoberto Espinoza está volviendo de lesión.

Las opciones que tiene André Jardine en la lateral derecha aún son muy limitadas, por lo que una lesión en ese entrenamiento hubiera provocado un problema serio para los siguientes duelos. Aunque falta ver cómo se desempeña Aarón en esa posición y quizá sea la competencia interna por el momento, sólo es cuestión de analizar.

Mientras la afición de América en CDMX lo abuchea, los seguidores en Guadalajara le aplauden

ver también

Mientras la afición de América en CDMX lo abuchea, los seguidores en Guadalajara le aplauden

En síntesis

  • Vinícius Lima impactó a Kevin Álvarez con una entrada fuerte durante el entrenamiento en Coapa.
  • El periodista Alejandro Alfaro compartió el video donde Álvarez cae con molestias tras el golpe.
  • Aarón Mejía, exjugador de Xolos, se perfila como opción ante la posible suplencia de Kevin.
Publicidad
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
El Club América y Jardine le pondrían una 'pausa' a Kevin Álvarez
América

El Club América y Jardine le pondrían una 'pausa' a Kevin Álvarez

Fue abucheado por afición del América en CDMX, pero en Guadalajara lo aman
América

Fue abucheado por afición del América en CDMX, pero en Guadalajara lo aman

Kevin Álvarez, jugador del América, reacciona a Fátima Bosch como nueva Miss Universo 2025
América

Kevin Álvarez, jugador del América, reacciona a Fátima Bosch como nueva Miss Universo 2025

Ramón Juárez con oportunidad ante las 2 bajas en América
América

Ramón Juárez con oportunidad ante las 2 bajas en América

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo