Este sábado es el Clásico Nacional en el Estadio Akron en Guadalajara, por lo que ayer el Club América hizo el viaje para enfrentarse a las Chivas. Luego de que a media semana empataran a cero con el Olimpia en la Concacaf Champions Cup, la afición de las Águilas se mostró enojada con el equipo, por lo que los abuchearon, pero hubo uno al que le dieron más énfasis.

Publicidad

Publicidad

Desde hace ya unos meses, la afición azulcrema no está contenta con el desempeño del equipo, pero ahora han señalado más los errores de Kevin Álvarez, por lo que después de ese encuentro ante el conjunto hondureño en la Concachampions fue de los jugadores que más abuchearon los propios seguidores del América.

Algunos jugadores como el capitán Henry Martín salieron a dar la cara por el futbolista y por el equipo, dando muestra de que pese a la exigencia que se pide en el club, también en los malos momentos es donde más se tiene que apoyar, algo que parece que en cuestión de días entendieron y el recibimiento fue mucho mejor.

De los más queridos para el Clásico Nacional

En redes sociales circulan los videos de las serenatas que dieron los aficionados azulcremas afuera del recinto en el que se quedarán en Guadalajara, por lo que uno de los jugadores que más pedía la gente era al propio Kevin. El lateral derecho fue aplaudido por su afición, algo que en la Ciudad de México no ocurrió cuando fueron locales.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El hecho de que sea un Clásico y que aún tengan la oportunidad de verlos ganara, pudo ser la clave para que los seguidores se portaran de esta manera con Álvarez pese a lo que días atrás había vivido. Ahora tiene la oportunidad ante el conjunto rojiblanco de recomponer el camino, ya que de nueva cuenta es parte del 11 inicial de la escuadra.

En síntesis

Kevin Álvarez fue ovacionado por la afición en Guadalajara tras ser abucheado previamente en la Ciudad de México .

fue ovacionado por la afición en Guadalajara tras ser abucheado previamente en la . El Club América empató sin goles ante el Olimpia en la Concacaf Champions Cup a mitad de semana.

empató sin goles ante el en la a mitad de semana. Kevin Álvarez formará parte del once inicial de las Águilas para el Clásico Nacional de este sábado.

Publicidad