¿Qué factores están bloqueando el fichaje de João Pedro Galvão con Cruz Azul?

El mercado de pases de la Liga MX entra en su etapa final y las directivas, junto a los entrenadores, terminan de delinear las llegadas y salidas de los equipos de cara al primer semestre del 2026. Cabe recordar que la misma cerrará el próximo 9 de febrero.

Un equipo que está inmerso en poder reforzar su ataque es Cruz Azul. Luego de cerrar el fichaje de Christian Ebere desde Nacional de Uruguay, la Máquina Cementera va por la contratación de uno de los mejores delanteros de la Primera División de México.

Se trata de João Pedro Galvão, de Atlético San Luis. Sin embargo, les negociaciones entre el cuadro capitalino y los Rojiblancos, equipo dueño del pase, no están siendo nada fáciles. Acorde al periodista Nahuel Ferreira, el equipo de San Luis Potosí exije una alta suma de dinero por el atacante.

Así lo manifestó el comunicador en un posteo en ‘X’, ex Twitter: “Está muy frío lo de João Pedro a #CruzAzul, para negociarlo #SanLuis fuera de la cláusula de salida y con un plan de pago, quiere 7MDD, caso contrario La Máquina tendrá que abonar los 5MDD al contado vía cláusula, más el elevado contrato, en estos términos difícil avanzar“.

De esta manera, hay dos caminos posibles para los Celestes: O pagan esos 7 millones en un plan de cuotas acordado con el club, o directamente pagan la cláusula pero todo en un pago, algo que habrá que ver si la institución está dispuesta a hacer.

¿Cómo está siendo el ciclo de João Pedro Galvão en Atlético San Luis?

Desde su arribo a mediados de 2025, el futbolista de 33 años fue parte de 21 compromisos en el equipo, siendo titular en todos. Marcó 15 goles y no ha hecho asistencias aún, pero ha dejado en claro su claro impacto con el gol en poco menos de una temporada.

