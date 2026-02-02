En las últimas semanas se reveló que el Club América estaría interesado en repatriar a un viejo conocido: Raúl Jiménez. La idea que ronda en Coapa es ir a buscar al delantero mexicano una vez que termine su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, apostando a su jerarquía y a su fuerte identificación con la institución.

Actualmente, el futbolista sigue brillando semana a semana en la Premier League defendiendo la camiseta del Fulham. Su buen rendimiento hace pensar a muchos que todavía puede sostenerse por un tiempo más en el futbol europeo, compitiendo al máximo nivel y siendo protagonista en una de las ligas más exigentes del mundo.

Sin embargo, su regreso a México no parece una idea descabellada. El Fulham está muy cerca de cerrar el traspaso de Ricardo Pepi, quien llegaría desde el PSV por una cifra millonaria. El delantero estadounidense pelearía directamente el puesto con el mexicano, lo que podría cambiar el panorama del ataque del conjunto inglés.

Es por ese motivo que comenzó a correr con fuerza el rumor de que el club inglés podría tomar la decisión de no renovar el vínculo de Jiménez, contrato que finaliza a mitad de año. Ese escenario abriría la puerta a una salida como agente libre, facilitando su posible retorno al fútbol mexicano.

Raúl Jiménez habló del América

Consultado sobre esta posibilidad, Raúl Jiménez habló en diálogo con Gibrán Araige y no cerró ninguna puerta. “Sí claro, está dentro de los planes. Se tienen que dar varias cosas, pero si en un futuro se llegara a dar, yo muy feliz”, aseguró el delantero, dejando en claro que el América sigue siendo una opción real.

Además, el propio Raúl reconoció que ha recibido propuestas de distintos equipos, pero remarcó cuáles son sus prioridades. “Sí, cien por ciento, han llegado varias ofertas de diferentes equipos, pero creo que primero lo primero”, afirmó, alimentando la ilusión de los hinchas azulcremas que sueñan con volver a verlo en el Estadio Azteca.

En síntesis