El delantero brasileño Raphael Veiga será nuevo refuerzo del América. Luego de varias semanas en la búsqueda por un delantero diferencial, las Águilas por fin encontraron al atacante que puede brindarle soluciones en la ofensiva, algo que no arrancó bien en este 2026.

Sin embargo, desde Brasil llegó una cruda advertencia por la actualidad del futbolista de 30 años. El periodista André Galvao sostuvo que ya nadie juega bien en Palmeiras. No solo por el nivel de los jugadores, sino también por culpa del entrenador Abel Ferreira.

Así se expresó: “No necesito mucho para hablar del tema. Es solo otro campeón que se va porque no está jugando bien. Y luego todos los campeones se van porque no juegan bien. Si nadie juega bien, ¿es solo culpa de los jugadores? Ya nadie juega bien, todos han olvidado cómo hacerlo. Ya nadie sirve. Se acabó“.

Por otro lado, añadió: “Lo que molesta es la narrativa, por lo menos, yo creo que hay mucha gente de que se les terminó el ciclo, está demostrado. Entonces saco a Raphael Veiga, a Everton, Luan, Dudu, Marcos Rocha; a todo el mundo porque no sirven más“.

Además, continuó, casi a modo de desahogo: “Manda a todo el mundo afuera. Pero ahora, es interesante ver que a todos los jugadores se les acabó su tiempo al mismo tiempo, así nada más porque nadie juega a nada cuando también es culpa del entrenador“.

Cabe recordar que, para que las Águilas oficialicen el traspaso, deben liberar un cupo de extranjeros, siendo el atacante chileno Víctor Dávila el apuntado para salir. Caso contrario podrían sufrir lo que le pasó a Cruz Azul con el fichaje frustrado de Miguel Borja.

¿Cómo fue el 2025 de Raphael Veiga en Palmeiras?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el delantero de 30 años fue parte de 53 compromisos, siendo titular en 31 de ellos. Marcó 7 goles y realizó 12 asistencias, dejando en claro que, más allá de ser un elemento que perdió lugar en el onceno titular del equipo, sigue teniendo un gran impacto.

