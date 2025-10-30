Es tendencia:
¿Qué pasa si Palmeiras gana, pierde o empata ante Liga de Quito por las semifinales de la Copa Libertadores?

El equipo brasileño recibe a los ecuatorianos por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores en busca de clasificar a la final.

Por Ramiro Canessa

Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores.
© Getty ImagesPalmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores está cerca de llegar a su fin y este miércoles se definió el primer finalista de la competición sudamericana. Flamengo, que había ganado 1-0 el partido de ida en el Estadio Maracaná, eliminó a Racing tras igualar 0-0 en el Cilindro de Avellaneda.

¿Cuántos goles necesita Palmeiras para eliminar a Liga de Quito de la Copa Libertadores 2025 y avanzar a la final?

Este jueves se definirá si el Mengao se volverá a ver las caras con Palmeiras como en ediciones anteriores o si Liga de Quito da la sorpresa y rompe con esa hegemonía de dos equipos brasileños llegando a la final. Los ecuatorianos tienen una ventaja importante tras conseguir un resultado inesperado en su estadio. Fue por 3-0 y hoy deben cuidar el mismo para estar en la gran final.

¡Atento Cruz Azul! ¿Cómo está la carrera en CONMEBOL para clasificar al Mundial de Clubes 2029?

¿Qué pasa si Palmeiras empata ante Liga de Quito?

En caso de que el equipo que dirige Abel Ferreira iguale ante Liga, no le alcanzará para poder clasificarse y será eliminado del certamen en el que era uno de los grandes candidatos a ser campeón.

¿Qué pasa si Palmeiras pierde ante Liga de Quito?

El equipo brasileño no puede permitirse perder de local ante el conjunto ecuatoriano, pero si eso sucede será eliminado y deberá enfocarse en ganar las otras competencias que está disputando.

¿Qué pasa si Palmeiras gana ante Liga de Quito?

Ganar no le asegurará la clasificación. Deben ganar por diferencia de tres goles para llevar el partido a los penales; si es por menos, serán eliminados, y si hacen más, clasificarán directo a la final.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
