¡Habemus final! Ha quedado todo listo para uno de los partidos más esperados del año. La Copa Libertadores 2025 ya conoce a los dos equipos que se batirán a duelo en busca de la “Gloria Eterna”: Palmeiras y Flamengo han superado todas las instancias y se cruzarán en el último paso del sueño continental. A continuación, lo que hay que saber de la definición.

Publicidad

Publicidad

El gigante de Sao Paulo se ha clasificado al desafío por el título tras protagonizar una remontada histórica en el certamen y eliminar a Liga de Quito de la competencia, por un global de 4-3 (derrota por 3-0 en la ida en Ecuador y victoria por 4-0 en la revancha en Brasil).

Mientras tanto, el poderoso de Río de Janeiro sacó pasaje al último partido luego de dejar en el camino a Racing en una serie muy reñida y disputada, por un global de apenas 1-0 (victoria por 1-0 en la ida en Brasil y empate 0-0 en el encuentro de vuelta en Argentina).

Palmeiras y Flamengo se reencuentran en una final de Libertadores [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Fecha de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo:

El ‘Verdao’ y el ‘Mengao’ definirán al campeón de la competición continental el sábado 29 de noviembre, una semana después de que se sepa quién ganó la Copa Sudamericana. El encuentro decisivo de la Libertadores aún no tiene horario confirmado, pero será revelado durante esta semana a través de las redes sociales oficiales de la CONMEBOL.

Sede de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo:

El recinto que albergará el esperado compromiso internacional será el Estadio Monumental de Lima, una majestuosa construcción en la capital de Perú, que tiene historia recibiendo juegos importantes de este torneo. El establecimiento posee una capacidad para hasta ¡80 mil personas!, por lo que, incluso quitando los lugares de protocolo y los que separan a ambos públicos, seguirá habiendo entradas de sobra para ambas aficiones.

ver también La Inteligencia Artificial predijo el campeón de la Copa Libertadores 2025: ¿con sorpresa?

El anuncio oficial de la gran final de la Copa Libertadores 2025:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Palmeiras y Flamengo ratifican el predominio brasileño en la Copa Libertadores:

Con la conformación de este nuevo enfrentamiento, se llegó a la ¡quinta final entre brasileños en las últimas seis ediciones! Sólo Boca Juniors fue la excepción entre los otros once clasificados a las últimas definiciones de la Libertadores: Palmeiras y Santos (2020), Palmeiras y Flamengo (2021), Flamengo y Athletico Paranaense (2022), Fluminense y Boca (2023), Botafogo y Atlético Mineiro (2024), y Palmeiras y Flamengo (2025).