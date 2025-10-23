En el marco del encuentro de Ida de las Semifinales de la Copa Libertadores 2025, Liga de Quito y Palmeiras se miden este jueves 23 de octubre desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana.

El equipo a cargo de Tiago Nunes viene de un prolongado descanso tras posponer su duelo de Copa Ecuador ante Deportivo Cuenca por este compromiso internacional. En su último partido, del 17 de octubre, goleó 3-0 a Barcelona en condición de local por el torneo ecuatoriano.

Del lado del equipo dirigido por Abel Ferreira, arriban tras una dura derrota de visitante por 3-2 ante Flamengo, en un partido clave por el liderato del Brasileirao 2025. Ahora, los dos equipos comandan el torneo con la misma cantidad de unidades.

La posible alineación de Liga de Quito vs. Palmeiras

Alexander Domínguez

Gian Allala

Ricardo Adé

Richard Mina

José Quintero

Gabriel Villamil

Carlos Gruezo

Bryan Ramírez

Leonel Quiñónez

Jeison Medina

Michael Estrada

DT: Tiago Nunes

La posible alineación de Palmeiras vs. Liga de Quito