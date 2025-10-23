Es tendencia:
Las probables alineaciones de Liga de Quito vs. Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores 2025

El Albo y el Verdao se miden por el primer partido de la serie de semifinales del torneo internacional más importantes de América a nivel clubes.

Por Agustín Zabaleta

En el marco del encuentro de Ida de las Semifinales de la Copa Libertadores 2025Liga de Quito Palmeiras se miden este jueves 23 de octubre desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana.

El equipo a cargo de Tiago Nunes viene de un prolongado descanso tras posponer su duelo de Copa Ecuador ante Deportivo Cuenca por este compromiso internacional. En su último partido, del 17 de octubre, goleó 3-0 a Barcelona en condición de local por el torneo ecuatoriano.

Del lado del equipo dirigido por Abel Ferreira, arriban tras una dura derrota de visitante por 3-2 ante Flamengo, en un partido clave por el liderato del Brasileirao 2025. Ahora, los dos equipos comandan el torneo con la misma cantidad de unidades.

La posible alineación de Liga de Quito vs. Palmeiras

  • Alexander Domínguez
  • Gian Allala
  • Ricardo Adé
  • Richard Mina
  • José Quintero
  • Gabriel Villamil
  • Carlos Gruezo
  • Bryan Ramírez
  • Leonel Quiñónez
  • Jeison Medina
  • Michael Estrada
  • DT: Tiago Nunes
La posible alineación de Palmeiras vs. Liga de Quito

  • Carlos Miguel
  • Khellven
  • Gustavo Gómez
  • Bruno Fuchs
  • Joaquín Piquerez
  • Aníbal Moreno
  • Andreas Pereira
  • Felipe Anderson
  • Mauricio
  • José Manuel López
  • Vitor Roque
  • DT: Abel Ferreira
Agustín Zabaleta
