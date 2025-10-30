En el marco del encuentro de Vuelta de las Semifinales de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras y Liga de Quito se miden este jueves 30 de octubre desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Allianz Parque de la ciudad de São Paulo. Se conocerá el rival de Flamengo, ya instalado en la Final.

El equipo a cargo de Abel Ferreira tendrá una tarea monumental tras ser sorprendido por los Albos en la Ida y caer por 3-0. Deberán hacer un partido casi perfecto para tener una mínima chance de avanzar a la Final. Sin embargo, en el medio jugaron por el Brasileirao 2025, donde por la Jornada 30 empataron 0-0 de local ante Cruzeiro.

Del lado del equipo dirigido por Tiago Nunes, arriban a este duelo con los ánimos por las nubes tras el 3-0 en casa que casi los ponen en su primera Final de Libertadores desde 2008, cuando ganaron su primera y única copa hasta el momento del certamen. El fin de semana no jugó por el torneo ecuatoriano para descansar y llegar bien preparado para una oportunidad histórica.

La posible alineación de Palmeiras vs. Liga de Quito

Carlos Miguel

Khellven

Gustavo Gómez

Murilo

Joaquín Piquerez

Aníbal Moreno

Andreas Pereira

Mauricio

Felipe Anderson

José Manuel López

Vitor Roque

DT: Abel Ferreira

La posible alineación de Liga de Quito vs. Palmeiras

Alexander Domínguez

Richard Mina

Ricardo Adé

Leonel Quiñónez

José Quintero

Carlos Gruezo

Fernando Cornejo

Kevin Minda

Gabriel Villamil

Lisandro Alzugaray

Jeison Medina

DT: Tiago Nunes

En síntesis