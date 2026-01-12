En los últimos dos torneos, las primeras fechas de la Liga MX, el Club América tenía que jugar el partido con suplentes debido a la carga de juego y la falta de vacaciones. Debido a los cambios para este Clausura 2026 que son respecto al Mundial tuvieron que iniciar este primer juego ante Xolos con la mayoría de los titulares.

Publicidad

Publicidad

El resultado en la frontera teniendo a su cuadro más llamativo hizo que la afición se mostrara molesta, en primera instancia porque aún no llegan los refuerzos necesarios y en segunda, porque aquellos que han llegado en los últimos torneos no han sido lo suficiente en el equipo, es por esta razón que hubo uno en especial al que se le fueron encima.

El pequeño error de Allan-Saint Maximin

Y es que al término del encuentro se filtró un video en el que Allan-Saint Maximin se equivocó de túnel para la salida y en lugar de salir con el propio equipo azulcrema, se fue con el plantel de casa. Hasta eso parecía sólo un pequeño error que tuvo porque desconocía que había un par de salidas, pero los seguidores no lo perdonaron.

La afición se fue en su contra

No fue precisamente por esa situación sino que aprovecharon para decir que no era en lo único que se había equivocado, sino en todo el partido. En los comentarios del video que compartieron los aficionados recalcaron que el nivel del francés no es el esperado y que desde que llegó ha sido muy poco lo que ha aportado.

Publicidad

Publicidad

Si bien Maxi llegó como una estrella y ha demostrado ser ese jugador “tribunero”, la realidad es que con los resultados que siempre se buscan en las Águilas no ha cumplido. Ya algunos líderes de opinión han señalado su falta de nivel, pero en esta ocasión ya es la afición quien lo menciona, aún cuando eran los que más lo defendían.

ver también Club América pagó caro ante Xolos de Tijuana el rechazo a Iván Tona tras preferir el fichaje de Aaron Mejía

En síntesis

Club América alineó a la mayoría de sus jugadores titulares en el debut contra Xolos .

alineó a la mayoría de sus jugadores titulares en el debut contra . Allan Saint-Maximin fue criticado por la afición debido a su bajo rendimiento y un error.

fue criticado por la afición debido a su bajo rendimiento y un error. El jugador francés se equivocó de túnel de salida al finalizar el encuentro en la frontera.

Publicidad