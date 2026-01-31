Nadie veía venir las noticias que se dieron hoy en el Club América, la posible salida de Álvaro Fidalgo y la baja oficial de Allan Saint-Maximin sorprendieron a la afición azulcrema. Sin embargo, algo que llamó la atención fue la reacción que tuvo el exjugador de las Águilas, Miguel Layún, quien no habló muy bien de lo que hizo el francés.

Durante su transmisión de Layvtime en el Rayados vs Tijuana, aprovecharon algunos momentos para hablar de la salida de Maxi y de la del “Maguito”, respecto a lo que dijo del naturalizado mexicano es que es una pieza fundamental, pero que se merecía esa oportunidad, algo muy distinto a lo que mencionó sobre Allan.

Miguel Layún se queja de la salida de Maximin

El exlateral derecho del América dejó ver que dejando de lado la razón de que el futbolista se iba por un tema muy grave como lo es el racismo y que además era en contra de su familia, las sensaciones que le dejaba el futbolista dentro de la plantilla no eran de el jugador que les habían prometido, por lo que les quedó a deber.

“Yo creo que son temas delicados, no menores, pero voy a quitar que se haya ido por el tema de racismo, lo de (Allan) Saint-Maximin me parece que nunca hubo un compromiso al 100% con el club, yo creo que lo vio como una manera de hacer caja, de cobrar bien, como una experiencia nueva, pero no lo que se esperaba…” Miguel Layún

Ante esto, recalcó que no es nada en contra del racismo que vivió, sino más bien con lo que hizo dentro del equipo. Con ello, los demás que se encontraban en la transmisión completaron que ya José Mourinho les había advertido del futbolista que no era comprometido y esto tiene que ver con lo que apunta Layún, dando muestra de que no es el primero que lo piensa.

