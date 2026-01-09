La previa del partido del América contra Xolos de este viernes, en lo que significa el inicio del Clausura 2026 para Las Águilas, se vio afectada por un supuesto interés de Real Sociedad por Álvaro Fidalgo según lo revelado por el periodista David Faitelson.

El comunicador comentó este jueves que existe una importante oferta por el centrocampista del América y que podría irse del Nido. Después de estas especulaciones, Santiago Baños y André Jardine fueron tajantes al opinar acerca del futuro de Álvaro Fidalgo.

Las palabras de Santiago Baños y André Jardine

Diario AS reveló que se le consultó al Presidente del América por esto y que primero se rio y luego comentó: “Si viene algo bueno para él, adelante”, aseguró Santiago Baños. Por su parte, el entrenador brasileño se mostró convencido de que Álvaro Fidalgo debería quedarse.

“Es consciente de que, para lograr cualquier otro objetivo en su cabeza, sea Selección, jugar en Europa u otra cosa, tiene que estar bien en este club, acercarse a su mejor versión. Las sensaciones con él son las mejores posibles. Veremos una mejor versión cerca de su mejor versión en Tijuana”, comentó André Jardine en conferencia de prensa.

André Jardine quiere seguir contando con Álvaro Fidalgo (Getty Images)

“El último torneo fue su peor versión en todos los aspectos y él está consciente de esto. Tuvo problemas personales y justifican no repetir las versiones que le conocimos. Lo veo de regreso en su mejor versión, entrenando como loco, muy intenso, activo, participativo, creativo que es su marca mayor”, agregó el técnico brasileño.

Por lo pronto, Álvaro Fidalgo jugará este viernes con el América en el debut de la Liga MX ante Xolos. Y parece difícil que decida abandonar México justo ahora, cuando en marzo podría ser convocado por Javier Aguirre pensando en el Mundial 2026, pero nunca se sabe.

