Es tendencia:
logotipo del encabezado
América

Santiago Baños y André Jardine hablaron sobre la posible salida de Álvaro Fidalgo de América

Real Sociedad tendría interés en fichar a Álvaro Fidalgo. Por este motivo, Santiago Baños y André Jardine hablaron sobre el tema.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Santiago Baños y André Jardine hablaron sobre Álvaro Fidalgo
© Getty Images y Gemini (IA)Santiago Baños y André Jardine hablaron sobre Álvaro Fidalgo

La previa del partido del América contra Xolos de este viernes, en lo que significa el inicio del Clausura 2026 para Las Águilas, se vio afectada por un supuesto interés de Real Sociedad por Álvaro Fidalgo según lo revelado por el periodista David Faitelson.

Publicidad

El comunicador comentó este jueves que existe una importante oferta por el centrocampista del América y que podría irse del Nido. Después de estas especulaciones, Santiago Baños y André Jardine fueron tajantes al opinar acerca del futuro de Álvaro Fidalgo.

Las palabras de Santiago Baños y André Jardine

Diario AS reveló que se le consultó al Presidente del América por esto y que primero se rio y luego comentó: “Si viene algo bueno para él, adelante”, aseguró Santiago Baños. Por su parte, el entrenador brasileño se mostró convencido de que Álvaro Fidalgo debería quedarse.

Es consciente de que, para lograr cualquier otro objetivo en su cabeza, sea Selección, jugar en Europa u otra cosa, tiene que estar bien en este club, acercarse a su mejor versión. Las sensaciones con él son las mejores posibles. Veremos una mejor versión cerca de su mejor versión en Tijuana”, comentó André Jardine en conferencia de prensa.

Publicidad
André Jardine quiere seguir contando con Álvaro Fidalgo (Getty Images)

André Jardine quiere seguir contando con Álvaro Fidalgo (Getty Images)

“El último torneo fue su peor versión en todos los aspectos y él está consciente de esto. Tuvo problemas personales y justifican no repetir las versiones que le conocimos. Lo veo de regreso en su mejor versión, entrenando como loco, muy intenso, activo, participativo, creativo que es su marca mayor”, agregó el técnico brasileño.

América en alerta: equipo de España busca llevarse a Álvaro Fidalgo

ver también

América en alerta: equipo de España busca llevarse a Álvaro Fidalgo

Por lo pronto, Álvaro Fidalgo jugará este viernes con el América en el debut de la Liga MX ante Xolos. Y parece difícil que decida abandonar México justo ahora, cuando en marzo podría ser convocado por Javier Aguirre pensando en el Mundial 2026, pero nunca se sabe.

Publicidad

En síntesis

  • David Faitelson reveló una supuesta oferta de Real Sociedad por Álvaro Fidalgo.
  • Santiago Baños no descartó la salida de Fidalgo: “Si viene algo bueno, adelante”.
  • Álvaro Fidalgo jugará en el debut de América ante Xolos este viernes.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Carlos Hermosillo arremete contra el América y André Jardine
Liga MX

Carlos Hermosillo arremete contra el América y André Jardine

El nuevo integrante del cuerpo técnico de André Jardine
América

El nuevo integrante del cuerpo técnico de André Jardine

Martín Anselmi se confirma como DT de un grande de Brasil
Cruz Azul

Martín Anselmi se confirma como DT de un grande de Brasil

Audi fue el primer coche en salir a la pista: así suenan los motores en 2026
FÓRMULA 1

Audi fue el primer coche en salir a la pista: así suenan los motores en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo