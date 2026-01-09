¿Por qué no dirige André Jardine en Xolos vs. América por la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Llegó el día del debut para América en el Clausura 2026. Las Águilas están listas para emprender un nuevo camino que tiene como objetivo final conseguir el título de la Liga MX, pero en el encuentro de este viernes 9 de enero ante Xolos de Tijuana no estará presente el capitán del barco, André Jardine. A continuación, te contamos a qué se debe la ausencia del entrenador brasileño en la banca azulcrema.

Publicidad

Publicidad

Tras un final de 2025 polémico para América en el que terminó siendo eliminado de la Liguilla por Rayados de Monterrey, Jardine terminó muy molesto y enojado con el arbitraje de César Ramos, a quien le reclamó de forma intensa, al punto de ganarse la expulsión por parte del silbante. Esto no quedó ahí, ya que el entrenador fue sancionado posteriormente hasta llegar a esta instancia.

Lo que se determinó fue que Jardine debía cumplir con una jornada de suspensión luego de la revisión que realizó la Comisión Disciplinaria. Por ese motivo, Jardine no estará presente en la banca de América en el duelo ante Xolos, aunque todo volverá a la normalidad en la fecha 2, cuando las Águilas reciban a Atlético San Luis.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tras sufrir su primera eliminación desde que es entrenador de América, Jardine perdió los estribos y la cordura. Para el futuro, un entrenador que no se caracteriza por atravesar este tipo de situaciones, procurará no poner en riesgo su entrada a la banca de su equipo, que tanto lo necesita en tiempos en los que Toluca parece haber encontrado tiempos de dominio en el futbol mexicano.

ver también ¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de Xolos vs. América por la Jornada 1 del Clausura 2026

En síntesis