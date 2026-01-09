Es tendencia:
¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de Xolos vs. América por la Jornada 1 del Clausura 2026

Las Águilas de André Jardine hacen su debut en el Torneo Clausura ante Xolos en el Estadio Caliente de Tijuana.

Por Leandro Barraza

Alineaciones de Xolos de Tijuana vs. Club América
Alineaciones de Xolos de Tijuana vs. Club América

Xolos y América se ven las caras este viernes por la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El Estadio Caliente de Tijuana será testigo de un encuentro que promete ser atractivo por la calidad de jugadores que hay en ambas plantillas.

La gran figura del equipo local es Gilberto Mora, quien a sus 17 años sigue deslumbrando y busca continuar en buen nivel de cara a la Copa del Mundo 2026, certamen que terminaría de catapultarlo al futbol de Europa.

Sin embargo, América buscará comenzar el año con el pie derecho. Pese a la ausencia de Henry Martín, los dirigidos por André Jardine tienen material de sobra en el equipo para tomar el protagonismo del duelo desde el inicio e incluso podrían darse algunos debuts.

Xolos vs. América en el Torneo Apertura 2025 (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Xolos

  • Antonio Rodríguez
  • Rafael Fernández
  • Jackson Porozo
  • Unai Bilbao
  • Jesús Vega
  • Iván Tona
  • Jesús Gómez
  • Kevin Castañeda
  • Gilberto Mora
  • Ramiro Árciga
  • Mourad El Ghezouani
  • DT: Sebastián Abreu
Probable alineación de América

  • Ángel Malagón
  • Kevin Álvarez
  • Israel Reyes
  • Sebastián Cáceres
  • Cristian Borja
  • Jonathan Dos Santos
  • Álvaro Fidalgo
  • Erick Sánchez
  • Alejandro Zendejas
  • Brian Rodríguez
  • Rodrigo Aguirre
  • DT: André Jardine
Leandro Barraza
