En las últimas horas ha surgido el rumor de que Rodrigo Aguirre sería el nuevo fichaje de Xolos de Tijuana. Aunque hay nombres de delanteros que podrían salir del América, el del “Búfalo” no había sonado, sobre todo porque ha sido considerado en el equipo de André Jardine y por el momento sólo estaba fuera por molestias físicas.

Es un hecho que el delantero no ha rendido como se esperaba que lo hiciera, pero de acuerdo con El Francotirador de Récord, el futbolista sí es del agrado del estratega, por lo que el que estaría con la opción de salir sería Raúl Zúñiga, aunque no ha habido ofertas formales por el exfutbolista de los fronterizos y ahora suena Aguirre.

¿Podría llegar Rodrigo Aguirre a Xolos?

El problema es que aunque el futbolista fuera opción para irse, hay que mencionar que sólo son 9 los jugadores extranjeros que se permiten registrar en la Liga MX con cada uno de los equipo, y por el momento los Xolos ya cuenta con esas plazas completas, aunado a que mandaron a Shamar Nicholson, el jamaiquino, a que juegue con la Sub 21.

En la institución tienen a 10 jugadores extranjeros, por lo que poner el fichaje de “Búfalo” sería tener a 11 y ahora tendría que ser otro el sacrificado; en este caso sí se podría dar la opción y es que hay un elemento que no es del agrado de Sebastián Abreu y se trata precisamente de “Vitinho”, es ahí donde podría llegar ese fichaje.

La única oportunidad

El brasileño ha sonado en el Nido, la opción que podrían hacer en Tijuana sería un intercambio, puesto que él sí se encuentra registrado con la plantilla y así ocupar esa plaza. Hasta el momento no se han hablado de las gestiones que podrían hacer esto posible, pero sólo de esa manera sería posible completar el fichaje.

