Hace unas semanas terminó la participación de la Selección Mexicana en el 2025 con sus partidos amistosos previos al Mundial 2026. De esta manera, se comenzó a planear lo que serían los duelos del próximo año para poder llegar en mejores condiciones a la Copa del Mundo, es por eso que se confirmaron un par de encuentros más.

Publicidad

Publicidad

Uno de ellos es el próximo 28 de marzo, quizá el más esperado, un México vs Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca (Estadio Banorte), mientras que también se dio a conocer que el equipo Tricolor se mediría ante Bélgica el 31 de este mismo mes. Ahora se buscaba que confirmaran los encuentros del mes de enero y febrero.

Nuevos partidos para México

Fue este lunes cuando Ivar Sisniega dejó en claro que hay tres partidos más que tendrán que disputar de cara al Mundial; su primer enfrentamiento será el próximo 22 de enero ante Panamá y en ese mismo país, por lo que ahora no serán locales; el segundo duelo es el 25 de enero ante Bolivia también como visitantes en Santa Cruz.

Finalmente, el último partido que dieron a conocer es el próximo 25 de febrero contra Islandia, sería el único a jugarse en México de esos tres enfrentamientos y se llevará a cabo en el Estadio Corregidora en Querétaro. Por lo que al momento serían cinco duelos antes de que empiecen su participación dentro del Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Cabe mencionar que respecto a los rivales a los que se enfrenta México hay aficionados que consideran que estos partidos no tienen tanta competencia, es decir, rivales a modo, pero es importante recalcar que los últimos partidos fueron más complicados y terminaron por no conseguir victorias, sino empates y derrotas dolorosas.

ver también Paulinho, bicampeón con Toluca, respondió si jugará el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo y Portugal

En síntesis

Gira como visitante: Los dos primeros encuentros del año (Panamá y Bolivia) se jugarán fuera de México, buscando probar al equipo en entornos distintos.

Los dos primeros encuentros del año (Panamá y Bolivia) se jugarán fuera de México, buscando probar al equipo en entornos distintos. Regreso a Querétaro: El duelo contra Islandia marcará el regreso de la Selección al Estadio Corregidora en febrero.

El duelo contra Islandia marcará el regreso de la Selección al Estadio Corregidora en febrero. Críticas de la afición: Existe debate sobre el nivel de los rivales (especialmente los de enero y febrero); sin embargo, la directiva prioriza la actividad constante tras los resultados irregulares obtenidos a finales de 2025.

Publicidad