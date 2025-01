Opiniones de Winner MX ¿Es confiable la casa de apuestas?

Para que conozcas más sobre Winner MX, hemos preparado esta reseña que te ayudará a tener la tranquilidad de apostar en tus deportes y juegos de casino favoritos. Descubre opiniones del registro, hacer depósitos, y sobre el bono de bienvenida, además de cómo es el proceso de realizar retiros de tus ganancias. Consulta la siguiente tabla que te entrega un panorama general de los beneficios que recibes en Winner MX.

Bono de bienvenida Winner – Muy bueno

Esta es una de las casas de apuestas con un muy buen bono de bienvenida, pues además de poder recibir una bonificación para deportes y otra para casino en tus primeros tres depósitos, el operador te ofrece $700 MXN tan sólo con completar tu registro.

Por cada una de tus primeras tres recargas recibes una bonificación para casino que puede llegar hasta los $5,100 MXN. El bono para deportes puede llegar hasta los $5,000 MXN en tu primera recarga.

Esta puede ser una de las mayores bonificaciones de una casa de apuestas dentro del mercado mexicano, además de que el operador cuenta con otras promociones más.

La gran ventaja que encuentras aquí es que es muy sencillo realizar un depósito para canjear el bono de bienvenida, que hace considerar que Winner es confiable.

Entre tanto, no pierdas el bono sin depósito por registro de $700 MXN. Para activarlo, completa las siguientes acciones:

Ingresa a la página web de Winner Crea una cuenta nueva en el operador Verifica tu cuenta a través del SMS que recibirás en tu móvil. Ingresa el NIP en el banner de confirmación en el Lobby de Casino. Disfruta del bono gratis de $700 MXN.

Bono de bienvenida Winner deportes

Como lo mencionamos anteriormente, el bono de bienvenida para deportes te ofrece hasta $5,000 MXN por el primer depósito. Para canjearlo, solamente debes realizar un primer depósito de al menos $100 MXN.

Términos y condiciones del bono Winner sin deposito

Si quieres que se acredite el bono de bienvenida sin depósito a tu cuenta, debes completar el registro y verificar tu cuenta. De esa manera recibirá $700 MXN. Este es un bono exclusivo para usuarios nuevos.

Cuando recibes el bono por registro solo lo podrás utilizar en la sección de casino. Para esta bonificación necesitas completar el requisito de apuesta de 40x. Es decir, deberás jugar un total de $28,000 MXN antes de poder retirar tus ganancias.

Los juegos como el Blackjack y Ruleta cuentan aportan diferentes requisitos de juego para cumplir con el rollover.

Términos y condiciones bono de bienvenida para deportes

Esta es una bonificación que recibes en tu primer depósito y que es exclusiva para todos los usuarios nuevos en el operador. Solo se puede acreditar un bono por usuario.

Conoce a continuación cuáles son los requisitos para que puedas canjear el bono de bienvenida en la casa de apuestas.

El bono para la apuesta gratuita expirará tras 7 días desde su emisión. Para cobrar ganancias, se debe cumplir el rollover de 7x. Se dispone de 30 dias máximo para liberar la bonificación. Para que las apuestas sean válidas para la liberación del bono, los momios deben ser de -200 o mayores.

Otras promociones de Winner MX – Muy bueno

Accede a otras promociones que principalmente podrás utilizar para los juegos de casino. Estas te ayudarán a maximizar tu saldo e incluso hasta podrás jugar gratis. Te presentamos cuáles son las bonificaciones adicionales a las que puedes acceder:

Lunes de giros gratis

La casa de apuestas te ofrece giros gratis si es el caso en el que tu realizas depósitos los días lunes. Si lo haces, podrás recibir del operador hasta 45 tiradas gratis.

¿Cómo los recibes? Realiza un primer depósito el día lunes de al menos $200 MXN y el operador te acreditará 10 giros sin costo adicional.

Pero si completas un segundo y hasta un tercer depósito el día lunes, la casa de apuestas te entregará entonces 15 y 20 giros más, respectivamente.

Ingresa a la sección de promociones, encuentra esta oferta y sigue todas las instrucciones que el operador te indica. Son hasta 15 juegos en los que puedes usar tus giros gratis, entre ellos, Oink Oink Oink, Gold Trio: Sinbad’s Riches o Panther Moon: Bonus Lines.

Miércoles, regalo de los dioses

Si prefieres otro tipo de juegos, entonces vas a poder recibir hasta 45 giros gratis si realizas tres depósitos los días miércoles.

Completa tres depósitos, cada uno de mínimo $200 MXN para recibir en la primera recarga 10 giros, en la segunda 15 y en la tercera 20.

Podrás jugar con tus giros gratis en Age of the Gods, Age of the Gods: God of Storms, Age of the Gods: King of Olympus y siete opciones más.

Viernes con Fireblaze

Si realizas tus depósitos el día viernes vas a poder recibir con la misma dinámica de los dos bonos anteriores, hasta 45 giros para ser utilizados en la gama de juegos de casino Fireblaze.

Cada uno de tus tres depósitos debe ser de al menos $200 MXN, y en cada uno de ellos recibirás 10, 15 o 20 giros gratis. Accede a al menos diez juegos de Fireblaze para usar tu bonificación.

Mercados de apuestas Winner: Muy buenos

La oferta de mercados que tiene en su plataforma esta casa de apuestas es amplia y atractiva para los usuarios en México.

Encuentra los principales eventos de fútbol a nivel internacional como la Champions League, las Eliminatorias al Mundial, la Europa League, competiciones sudamericanas como la Copa Libertadores y la Sudamericana, y por supuesto la Liga MX.

En dichas competiciones están disponibles los mercados de ganador del partido, la doble oportunidad, la cantidad de más/menos goles, los hándicap asiático y europeo, y muchos más.

Encuentra también mercados disponibles para otros Winner MX deportes igual de reconocidos a nivel mundial como el tenis, béisbol, baloncesto y fútbol americano.

Experiencia al registrarse – Muy fácil

Crear una cuenta de usuario en Winner es fácil. Además es muy sencillo.Solo necesitas completar un corto formulario de registro con tus datos personales básicos y así podrás acceder a toda la oferta que tiene el operador.

Simplemente sigue a continuación los pasos con los que te podrás registrar en Winner MX y disfrutar de toda su oferta de apuestas en deportes y casino:

Ingresa a la página web de Winner Haz clic en Registrarse Completa los datos solicitados Termina haciendo clic en ‘REGISTRARSE’ Verifica tu cuenta

Los momios de Winner MX – Muy buenos

Los momios ofrecidos en Winner MX deportes son competitivos frente a las demás casas de apuestas. Aprovéchalos en tus competiciones favoritas incluso para canjear los bonos que recibes por el operador.

Puede que encuentres algunos operadores con mejores registros en sus momios, aun así, Winner es bueno para que realices las apuestas en tus deportes favoritos.

Aprovecha los tipos de apuestas disponibles como las combinadas para mejorar los momios de tus pronósticos. Pero sin duda, no olvides apostar después de realizar una investigación detallada para elegir los mejores mercados y jugadas.

¿Qué pensamos sobre los métodos de pago Winner? – Buenos

Están disponibles cuatro métodos de pago y utilizarlos en Winner es muy sencillo. Simplemente elige tu opción favorita, el monto y completa los datos solicitados por el operador:

Tarjetas Visa / Mastercard Spei Oxxo Paysafecard

Si eliges Spei, Oxxo y Paysafecard, desde la casa de apuestas se te redirigirá a sus respectivas pasarelas de pago para completar la transacción.

Winner: Depósitos Método de pago Min. / Máx. $MXN Comisión Tiempo Tarjetas Visa / Mastercard $100 / $500,000 Sin comisión Al instante Spei $20 / $500,000 Sin comisión Al instante Paysafecard $100 / $500,000 Sin comisión Al instante Oxxo $50 / Sin especificar Se cobra al final del proceso. Depende del monto Al instante Efectivo (Tiendas a conveniencia) $50 / Sin especificar Sin comisión Al instante

¿Qué tan bueno es Winner en vivo? – Bueno

La oferta de mercados de apuestas en vivo en Winner es amplia. Encuentra las diferentes competiciones y deportes ofrecidos por el operador para apostar en directo.

Si bien se pueden extrañar algunas características que están disponibles en otras casas de apuestas como la transmisión en vivo de los diferentes eventos deportivos, la opción de apuestas en vivo cumple con los estándares generales del mercado.

Por otro lado, en estas Winner MX opiniones resaltamos las opciones ofrecidas por el operador en cuanto a los juegos de casino y sus respectivas transmisiones en vivo en juegos como Blackjack o ruleta.

Están disponibles una gran cantidad y variedad de juegos en vivo. Aprovecha además los bonos de bienvenida que recibes de parte del operador y otras promociones para utilizarlos en esta sección de la casa de apuestas.

Experiencia para el usuario en Winner app – Regular

Si hay un punto bajo en este operador es la experiencia al usuario que brinda su app. Por ejemplo, en Android, la aplicación solo está disponible para juegos de casino y casino en vivo.

La plataforma completa sí está disponible para los usuarios de iOS en la Winner app MX. Ingresa a tu tienda de aplicaciones, descárgala e inicia sesión. Disfruta de realizar apuestas en vivo, depósitos, retiros y más.

Si bien Winner es confiable, el hecho de que no cuenta con la sección de deportes en su app para dispositivos Android le hacen perder puntos.

De todas maneras cabe resaltar que aun sin que la app esté disponible en los dispositivos Android, puedes usar el navegador web de tu celular. Toda la interfaz para apostar en deportes funcionará correctamente.

Winner servicio al cliente – Bueno

Si necesitas contactar al departamento de servicio al cliente en Winner cuentas con tres opciones de contacto tales como chat en vivo, teléfono y correo electrónico.

Si lo necesitas y este artículo no responde a todas tus preguntas, utiliza uno de los tres medios de comunicación con el operador. Te recomendamos hacerlo vía chat en vivo dado que es un servicio disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Si aún necesitas más detalles del operador, ingresa a tu cuenta en Winner MX y encuentra el apartado de preguntas frecuentes en donde podrá estar la respuesta a tu pregunta.

Nuestro veredicto final sobre Winner MX

Estamos en condiciones de decir que Winner es confiable. Y es que esta es una plataforma que te entrega la posibilidad de apostar tanto en deportes como en casino con una gran variedad de mercados y juegos disponibles.

Tiene una plataforma robusta para apostar en deportes en pre partido como en vivo. Lamentablemente no cuenta con transmisiones en vivo de los juegos. Pero sí tiene esta opción para los juegos de casino en vivo.

Realiza todo tipo de acciones en la plataforma, pues en Winner puedes completar depósitos, retiros, para canjear bonos y por supuesto para registrarte y tener tu cuenta de usuario y contraseña.

Lo qué nos gusta Lo qué no nos gusta Variedad de mercados en deportes y casino Sin app para deportes en Android Cantidad y montos en bonos de bienvenida Rollovers altos Sencillos métodos de pago Faltan más deportes para apuestas Fácil registro Tiempos altos para completar retiros Bono sin depósito

