Alexis Vega y Ángel Correa fueron dos de los jugadores que llegaron a la Final del Apertura 2025 de la Liga MX; en el caso del futbolista de Toluca, fue clave para levantar el bicampeonato de su escuadra, por lo que seguramente el futbolista ha encontrado una revalorización en el conjunto de los Diablos Rojos, aunque en el mercado no es así.

Este lunes Transfermarkt dio a conocer un listado de los futbolistas más valiosos y en la Liga MX tenemos a jugadores que superan a los anteriormente mencionados. Y es que hay que mencionar que hay diferentes criterios para que se pueda decidir la cantidad: el buen desempeño, la edad, la experiencia, e incluso al club al que pertenecen.

Los 10 jugadores más valiosos de la Liga MX

En el Top 10 de los futbolistas de la Liga MX que aparecen en este listado está en el último puesto Armando González con 7 millones de euros, el futbolista de las Chivas tuvo un muy buen torneo siendo el campeón de goleo de este Apertura 2025, por lo cual ocupa ya un lugar entre ellos, siendo el único del Rebaño que aparece.

El lugar 9 y 8 son para dos jugadores del América: Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo con 8.5 MDE. Este valor lo han adquirido a lo largo de estos últimos cuatro años y un tricampeonato para ambos; el sitio 7 es para Germán Berterame, que incluso ya es llamado a Selección Mexicana y está cercano a ser considerado para un Mundial.

Ahora sí en el lugar 6 está Alexis Vega y en el 5 Ángel Correa con 9 millones de euros, de ahí vienen Érik Lira y Marcel Ruiz con la misma cantidad. Pero por encima de ellos están Allan Saint-Maximin en el segundo puesto y en el primer lugar Gilberto Mora, el juvenil que este año disputó el Mundial Sub 20 y ganó la Copa Oro, los dos con 10 millones de euros; este último aumentando de 4.5 MDE.

En síntesis