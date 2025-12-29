Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Ni Alexis Vega, ni Ángel Correa: Gilberto Mora y Allan Saint-Maximin son los jugadores más valiosos de la Liga MX

Estos jugadores hasta el momento son los que mayor valor tienen estando en la Liga MX.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
El jugador más caro de la Liga MX
© Getty ImagesEl jugador más caro de la Liga MX

Alexis Vega y Ángel Correa fueron dos de los jugadores que llegaron a la Final del Apertura 2025 de la Liga MX; en el caso del futbolista de Toluca, fue clave para levantar el bicampeonato de su escuadra, por lo que seguramente el futbolista ha encontrado una revalorización en el conjunto de los Diablos Rojos, aunque en el mercado no es así.

Publicidad

Este lunes Transfermarkt dio a conocer un listado de los futbolistas más valiosos y en la Liga MX tenemos a jugadores que superan a los anteriormente mencionados. Y es que hay que mencionar que hay diferentes criterios para que se pueda decidir la cantidad: el buen desempeño, la edad, la experiencia, e incluso al club al que pertenecen.

Los 10 jugadores más valiosos de la Liga MX

En el Top 10 de los futbolistas de la Liga MX que aparecen en este listado está en el último puesto Armando González con 7 millones de euros, el futbolista de las Chivas tuvo un muy buen torneo siendo el campeón de goleo de este Apertura 2025, por lo cual ocupa ya un lugar entre ellos, siendo el único del Rebaño que aparece.

El lugar 9 y 8 son para dos jugadores del América: Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo con 8.5 MDE. Este valor lo han adquirido a lo largo de estos últimos cuatro años y un tricampeonato para ambos; el sitio 7 es para Germán Berterame, que incluso ya es llamado a Selección Mexicana y está cercano a ser considerado para un Mundial.

Publicidad

Ahora sí en el lugar 6 está Alexis Vega y en el 5 Ángel Correa con 9 millones de euros, de ahí vienen Érik Lira y Marcel Ruiz con la misma cantidad. Pero por encima de ellos están Allan Saint-Maximin en el segundo puesto y en el primer lugar Gilberto Mora, el juvenil que este año disputó el Mundial Sub 20 y ganó la Copa Oro, los dos con 10 millones de euros; este último aumentando de 4.5 MDE.

Los 5 mejores jugadores mexicanos juveniles del 2025 que podrían dar el salto a Europa en el 2026

ver también

Los 5 mejores jugadores mexicanos juveniles del 2025 que podrían dar el salto a Europa en el 2026

En síntesis

  • Gilberto Mora lidera la lista como el jugador más valioso con 10 millones de euros.
  • Alexis Vega y Ángel Correa alcanzan un valor de mercado de 9 millones de euros.
  • Armando González entra al Top 10 con un valor de 7 millones de euros.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Hace un año costaba 2 millones: el valor actual de Gilberto Mora
Liga MX

Hace un año costaba 2 millones: el valor actual de Gilberto Mora

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el nuevo valor de mercado de Gil Mora
Futbol Internacional

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el nuevo valor de mercado de Gil Mora

Los 5 juveniles mexicanos que podrían irse a Europa en el 2026
Liga MX

Los 5 juveniles mexicanos que podrían irse a Europa en el 2026

¿Por qué Pumas no ha cerrado el fichaje de Ronaldo Martínez?
Pumas de la UNAM

¿Por qué Pumas no ha cerrado el fichaje de Ronaldo Martínez?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo