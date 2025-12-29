Es tendencia:
México vs. Puerto Rico: la pelea que tendría Canelo Álvarez para recuperar el título vacante de la FIB

El experimentado boxeador mexicano tiene en mente su próximo desafío de cara al 2026 y así volver a lo grande.

Por Agustín Zabaleta

Saúl Álvarez tiene en mente su próximo desafío de cara al 2026
Saúl Álvarez tiene en mente su próximo desafío de cara al 2026

Ante la sorpresa de propios y extraños, el estadounidense Terence Crawford anunció recientemente que se retiraba oficialmente tras su victoria sobre Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre en Las Vegas. El organismo sancionador declaró que recibió confirmación de la decisión de Crawford.

Ahora, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) está a punto de elegir que dos contendientes altamente clasificados se enfrenten por su cinturón vacante. En ese sentido, Canelo Álvarez corre con mucha ventaja para ir por el título que ahora está vacante.

Así lo manifestaron: “La Federación Internacional de Boxeo (FIB) recibió confirmación oficial el 23 de diciembre de que Terence Crawford se ha retirado del ring, renunciando así al título supermediano de la FIB“, indicó la FIB en un comunicado escrito enviado a The Ring.

Canelo Álvarez no tendrá revancha ante Terecen Crawford debido a su retiro. [Foto: Getty Images]

Y continuaron: “La FIB procederá a solicitar disponibilidad y a ordenar que los dos principales contendientes disponibles en el ranking supermediano de la FIB negocien por el título vacante“. Esto último es clave pensando en la posibilidad del mexicano.

El organismo rector ha informado al mismo medio que Osleys Iglesias, de Puerto Rico, y Álvarez, sus contendientes número 1 y número 3, respectivamente, serán contactados primero. Su última aparición en el ring fue el 4 de septiembre, cuando le propinó una paliza a Vladimir Shishkin.

¿Cuándo volverá a pelear Saúl Canelo Álvarez?

Ya no hay dudas: el boxeo hizo oficial el retiro de Terence Crawford

En esta cuestión, Eddy Reynoso, entrenador y mánager del púgil de México, ya descartó la posibilidad de que pelee en la primera mitad de 2026 y buscará que regrese en septiembre. Crawford, precisamente, era el principal objetivo para esa fecha, pero ahora pareciera que será muy diferente.

En síntesis

  • Terence Crawford anunció su retiro oficial del boxeo tras vencer a Canelo Álvarez en septiembre.
  • La FIB ordenará negociaciones por el título supermediano vacante entre Osleys Iglesias y Saúl Álvarez.
  • El organismo contactará primero al cubano Iglesias y al mexicano Álvarez, clasificados 1 y 3.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
