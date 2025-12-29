Es tendencia:
Vuelve Checo Pérez: fecha de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026

Habrá tres test previo al inicio del calendario con el Gran Premio de Australia. Las pistas elegidas fueron las de Barcelona y Bahréin.

Por Leandro Barraza

El año está llegando a su fin y los aficionados de la Fórmula 1 ya comienzan a palpitar el inicio de la nueva temporada. Aunque el campeonato de Lando Norris fue reciente, lo cierto es que ya en enero comenzarán los test de pretemporada que contarán con la presencia de Checo Pérez.

Luego de un año fuera de las pistas tras su despido de Red Bull Racing, el piloto mexicano vuelve a la Máxima de la mano de Cadillac, nueva escudería que se suma a la parrilla más importante del automovilismo para que la pista pase a tener 22 coches en lugar de 20.

Al tapatió ya se lo vio girando a bordo de un Ferrari SF-23 totalmente pintado de negro, pero ahora sí participará de los test de pretemporada oficiales de la Fórmula 1 con su nuevo coche para empezar a sacar las primeras conclusiones antes del inicio de la competencia en marzo, con el Gran Premio de Australia 2026.

Fecha de los test de pretemporada de la F1 2026

  • Test 1: del 26 al 30 de enero en Barcelona
  • Test 2: del 11 al 13 de febrero en Bahréin
  • Test 3: del 18 al 20 de febrero en Bahréin
Lewis Hamilton en la qualy del GP de España 2025 (GETTY IMAGES)

Lewis Hamilton en la qualy del GP de España 2025 (GETTY IMAGES)

El primer test, que se llevará a cabo en el Circuito de Barcelona-Cataluña, será privado. En cambio, los dos siguientes en Bahréin sí serán transmitidos y podrán ser sintonizados por los aficionados de todo el mundo.

En síntesis

  • Checo Pérez vuelve a la F1 con la escudería Cadillac tras un año fuera.
  • Los test de pretemporada comenzarán el 26 de enero en Barcelona.
  • El campeonato 2026 iniciará en marzo con el Gran Premio de Australia.
