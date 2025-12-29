Mientras en diciembre de 2024 costaba 2 millones, lo que vale Gilberto Mora un año después

Gilberto Mora es la principal joya del futbol mexicano y el joven tiene el potencial para lograr cosas que pocos jugadores nacionales consiguieron en su carrera. Con tan solo 17 años, el mediocampista apunta a ser titular y una de las figuras del Tri en el Mundial 2026.

El crecimiento de Gilberto Mora en el último año ha sido meteórico. El joven debutó en agosto de 2024 y el 2025 ha sido la temporada en la que el mexicano se consolidó tanto en Xolos como en la Selección Mexicana. Si en diciembre de 2024 el futbolista costaba solo 2 millones de euros, un año después su valor es de 10 millones.

Transfermarkt, el sitio número uno a la hora de analizar valores de mercado de cada futbolista en el mundo, actualizó antes de fin de año el valor de Gilberto Mora. La última cifra databa de septiembre de 2025, cuando en ese momento el mexicano costaba 4,5 millones de euros.

El valor de Gilberto Mora antes de fin de año

Pero en pocos meses el valor de Gilberto Mora ha crecido de manera exponencial y ahora el joven de 17 años cuesta unos 10 millones de euros según la última actualización de Transfermarkt. El futbolista de Xolos ha jugado 43 partidos durante 2025 contando sus encuentros con Tijuana y México (mayor y Sub-20) y convirtió 11 goles.

Gilberto Mora es el jugador más valioso de la Liga MX junto con Allan Saint-Maximin (Transfermarkt)

Si bien Gilberto Mora se ha mostrado maduro y que tiene los pies sobre la tierra, todo indica que el joven será vendido a Europa luego del Mundial 2026. Así lo ha manifestado Rafaela Pimienta, su representante y que también es agente de Santiago Giménez y Erling Haaland, entre otros.

Gilberto Mora tiene un valor de 10 millones de euros aproximadamente a fines de 2025, pero lo lógico sería que su costo siga aumentando y que el futbolista de Xolos se convierta en la venta más alta en la historia de la Liga MX una vez que el jugador termine su participación con el Tri en el Mundial.

En síntesis