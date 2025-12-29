Futbol de Estufa 2026: Johan Rojas encuentra salida en Rayados y tiene nuevo club lejos de México

Johan Rojas terminó su préstamo con Necaxa y no continuará en Los Rayos, por lo que deberá regresar al club dueño de su pase: Rayados de Monterrey. La experiencia en el equipo de Aguascalientes le permitió sumar minutos y consolidarse como una pieza interesante en el mercado internacional.

Aunque los regios lo incluyeron brevemente para el Mundial de Clubes, solo estuvo un mes en la plantilla, y su futuro en Monterrey no será parte de los planes del club para la próxima temporada. Esto marca el fin de su paso por México y abre una nueva etapa en su carrera profesional.

Según informó el periodista argentino César Luis Merlo en UOL Esporte, Rojas continuará su carrera en Vasco Da Gama. El acuerdo entre clubes se concretará a través de un préstamo con obligación de compra, aunque los detalles financieros aún no se han filtrado.

El delantero colombiano se trasladará a Brasil para incorporarse al conjunto carioca, donde se espera que pueda mostrarse con regularidad y consolidarse como una pieza clave en el mediocampo. La llegada de Rojas refuerza la ofensiva de Vasco Da Gama de cara a la temporada 2026.

¿Cuánto vale Johan Rojas?

En cuanto a su valor de mercado, Johan Rojas está cotizado en 4 millones de euros según el sitio especializado Transfermarkt. Este monto refleja su proyección y el interés que clubes internacionales tienen en contar con él para sus proyectos deportivos.

La corta carrera de Johan Rojas

2022–2024: La Equidad

2024– : Monterrey

2025: → Necaxa (préstamo)

En síntesis