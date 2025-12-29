Es tendencia:
logotipo del encabezado
RAYADOS

Futbol de Estufa 2026: Johan Rojas encuentra salida en Rayados y tiene nuevo club lejos de México

El mediocampista colombiano no será tomado en cuenta en el club regio y ya hay negociaciones avanzadas para que fiche con su próxima institución.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Johan Rojas seguirá su carrera en Brasil.
© Getty ImagesJohan Rojas seguirá su carrera en Brasil.

Johan Rojas terminó su préstamo con Necaxa y no continuará en Los Rayos, por lo que deberá regresar al club dueño de su pase: Rayados de Monterrey. La experiencia en el equipo de Aguascalientes le permitió sumar minutos y consolidarse como una pieza interesante en el mercado internacional.

Publicidad

Aunque los regios lo incluyeron brevemente para el Mundial de Clubes, solo estuvo un mes en la plantilla, y su futuro en Monterrey no será parte de los planes del club para la próxima temporada. Esto marca el fin de su paso por México y abre una nueva etapa en su carrera profesional.

Según informó el periodista argentino César Luis Merlo en UOL Esporte, Rojas continuará su carrera en Vasco Da Gama. El acuerdo entre clubes se concretará a través de un préstamo con obligación de compra, aunque los detalles financieros aún no se han filtrado.

Publicidad

El delantero colombiano se trasladará a Brasil para incorporarse al conjunto carioca, donde se espera que pueda mostrarse con regularidad y consolidarse como una pieza clave en el mediocampo. La llegada de Rojas refuerza la ofensiva de Vasco Da Gama de cara a la temporada 2026.

¿Cuánto vale Johan Rojas?

En cuanto a su valor de mercado, Johan Rojas está cotizado en 4 millones de euros según el sitio especializado Transfermarkt. Este monto refleja su proyección y el interés que clubes internacionales tienen en contar con él para sus proyectos deportivos.

El club sorpresa de Liga MX que se adelantó a Rayados y podría fichar a César Montes

ver también

El club sorpresa de Liga MX que se adelantó a Rayados y podría fichar a César Montes

La corta carrera de Johan Rojas

  • 2022–2024: La Equidad
  • 2024– : Monterrey
  • 2025: → Necaxa (préstamo)
Publicidad

En síntesis

  • Johan Rojas dejará Rayados de Monterrey para jugar cedido en el Vasco Da Gama.
  • El periodista César Luis Merlo informó que el préstamo incluye una obligación de compra.
  • El atacante colombiano tiene un valor de mercado actual de 4 millones de euros.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Todos los ganadores de los Globe Soccer Awards 2025
Futbol Internacional

Todos los ganadores de los Globe Soccer Awards 2025

¿Cuándo vuelve LaLiga 2025-26 tras el parón de Navidad y Año Nuevo?
UEFA

¿Cuándo vuelve LaLiga 2025-26 tras el parón de Navidad y Año Nuevo?

El equipo que irrumpe en las negociaciones de Cruz Azul y América por Palavecino
Liga MX

El equipo que irrumpe en las negociaciones de Cruz Azul y América por Palavecino

Fecha de los test de pretemporada de la F1 2026
FÓRMULA 1

Fecha de los test de pretemporada de la F1 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo