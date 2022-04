Pasan las peleas, los rivales y los enormes rivales, pero para muchos Canelo Álvarez no merece ni estar a la altura de Julio César Chávez. Por otra parte, quien se volvió a meter en barro a discutir esto fue Marco Antonio quien comentó, junto a Erik Morales, que la única manera evaluar si el tapatío superó al de Obregón es cuando se retire del boxeo.

Sin duda México es uno de los países que más suerte ha tenido en la historia del boxeo debido a que cuenta contra cantidad de enorme peleadores y entre ellos se encuentran dos grandes libras por libra, pero de diferentes épocas. Sin embargo, los propios mexicanos ven al César del Boxeo como su único representante, a pesar de que el de Guadalajara lo haya superado en las estadísticas.

De todas maneras, Marco Antonio Barrera ha fue un poco más allá y comentó qué se necesita de Saúl Álvarez para debatir si mejor que el ídolo mexicano. “Tiene que retirarse para que de verdad lo juzguemos. No se le puede comparar con Chávez en estos momentos ahorita que está activo”, comentó el excampeón del mundo en su podcast un round más. Y agregó: “Para que la gente lo empiece a colocar arriba o abajo de Chávez, tenemos que esperar a que termine su carrera. Canelo todavía es joven, tiene 31 años y puede rebasarlo, pero hay que esperar hasta el final para realmente saber cuál será su lugar”.

Por su parte, Erik Morales hizo su análisis al respecto y comentó que en diferente aspecto cree que superó al césar del boxeo. “Hay muchos conceptos y la gente debe de entender. En economía nos ha ganado a todos. En técnica, habría que ver qué le gusta a cada quien. En títulos del mundo, también es el único que ha sido campeón absoluto y además ha ganado en cuatro categorías distintas”, explicó. Y añadió que “En carisma, tiene a mucha gente que no lo quiere, pero es la desventaja de estar en una era de redes sociales. En la era de Chávez tal vez él tenía sus haters, pero no los veíamos porque no estaban ahí como ahora”.

¿Cómo se llevan Julio César Chávez y el Canelo?

Actualmente, Julio César Chávez y el Canelo se llevan muy bien luego del primer paso que dio el de Guadalajara para limar las asperezas. A su vez, en julio de 2021, el César del Boxeo lo invitó a estar presente en su rincón y le pasó la antorcha del boxeo mexicano al decir que era el mejor peleador de México y que va camino a ser mejor de la historia del boxeo nacional.