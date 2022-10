El boxeo mexicano ha dado grandes exponentes a nivel mundial, y aún continúa siendo uan constante fábrica de talentos en dicha disciplina. Sin embargo, para muchos, Julio César Chávez fue el mejor entre todos los pugilistas. En las últimas horas, el icónico peleador azteca reflexionó acerca de su carrera.

Julio César Chávez tuvo problemas en el ámbito personal que sin duda alguna afectaron a su salud y a su carrera profesional. "Todos conocen mi historia de vida. Creo que no hubiera caído en las adicciones, no hubiera sido el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Habría sido el mejor boxeador de toda la historia", sostuvo.

El mexicano se mantuvo sin perder durante mucho tiempo, argumento que utilizó para sostener su postura: "Habría sido el mejor boxeador de toda la historia, porque habría llegado a 100 peleas invicto. Nadie habría podido igualar eso", sostuvo Julio César Chávez en diálogo con TUDN.

"Imaginate si llegué a 90 peleas invicto, cuántas pelea habría llegado si me cuidaba. Pero no me arrepiento porque dios me dio otra oportunidad de vida. Sigo siendo un ejemplo para los jóvenes que no caigan en eso y he podido ayudar a mucha gente", afirmó el emblemático boxeador mexicano.

El cinturón más importante

"Para mí el reto más importante, la gloria más importante, el cinturón más importante es haber podido salir de las adicciones, no cualquiera sale de ese infierno, gracias a dios hasta ahorita, toco madera, sigo siendo un ejemplo", insistió Julio César Chávez respecto a una difícil etapa de su vida.