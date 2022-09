El último fin de semana Saúl Álvarez volvió al ring para derrotar en una aburrida pelea a Gennady Golovkin por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Supermedianos. Por otro lado, luego de su victoria, el padre de David Benavidez marcó cuál sería la única manera de presionar al mexicano para que enfrente a su hijo.

Luego de vencer al kazajo, el mexicano comentó que estaba lesionado en una de sus manos y que estaba dispuesto a chocar contra el Bandera Roja. "Todo puede pasar. Si dije que no quería enfrentar a mexicanos es porque yo represento a México.Pero no me importa. Enfrentará a quien sea. He escuchado a su padre hablar un montón de mierda. Pero mira lo que ha logrado. ¡Nada! Un simple campeonato para Anthony Dirrell. Por favor, muchachos", expresó el tapatío post combate.

Sin embargo, el padre de David Benavidez habló con Izquierdazo y planteó que la pelea no se va a dar debido a que el boxeador de Eddy Reynoso quiere. “Mi trabajo es buscar la pelea, pero siendo sincero no creo que se vaya a dar. Canelo no quiere enfrentar a Benavides”, comentó el técnico del excampeón del mundo.

Y agregó: “Debe ser una pelea mandatoria para pelear por el CMB. Pero Canelo dice y hace lo que quiere, pelea con quien quiera, él está muy crecido y piensa que puede hacer eso, que puede hacer lo que quiera en el boxeo”. Por último, comentó que ha tenido pláticas muy cordiales con el equipo del tapatío y otras muy pasionales para conseguir el combate.

“He tenido varias pláticas con ellos para hacer la pelea. Muchas veces lo he hecho con respeto y lo he hecho ya con más presión. Ya hablé con Eddy Reynoso, le dije con mucho respeto ‘aquí estamos, hay que hacer la pelea. Hay gente que la que quiere ver, pero me ignoran, se van”, finalizó José Benavídez.