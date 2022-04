El último sábado Isaac Cruz volvió al ring una enorme victoria por la vía rápida ante Yuriorkis Gamboa en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas. Por otra parte, en las últimas horas Erik Morales habló de la pelea de mexicano y lo criticó debido a que considera que necesita mejorar boxísticamente.

El último fin de semana el Pitbull debía regresar de la mejor manera para demostrar que lo sucedido contra Gervonta Davis no fue casualidad, sino que pudo imponer su boxeo. Y ante el experimentado cubano no dudó en ningún momento que tenía que ir a comérselo desde el primer asalto para que la pelea no se complique y llegue a las tarjetas.

Quien felicitó a Isaac Cruz fue Erik Morales, quien en dialogo con Izquierdazo marcó debe mejorar su boxeo. “El Pitbull Cruz se vio imponente, a lo que iba, a arrancarle la cabeza. Se vio muy bien (...) Lo vi bien, movidito, entregado. Lo vi con mucha velocidad, lo vi fuerte, tirando muchos golpes”, expresó el Terrible Morales.

Y agregó: “Lógicamente hay que trabar mucho más para peleas más importantes. Hay que mejorarle un poquito la técnica, hay muchas cosas qué hacer, como en todos lados siempre se pueden hacer mejor las cosas”. Además, comentó que el estilo que tiene es complicado para sus rivales, pero considera que debe mejor su faceta boxística.



El Rayo Valenzuela quiere al Pitbull

El último fin de semana, también se presentó el Rayo Valenzuela ante Bandido Vargas, victoria por KO1, y su entrenador pidió a Isaac Cruz. “Creo que me gustaría una pelea con el Pitbull. Sería una pelea buenísima y que la gente quiere ver”, expresó el padre de David Benavídez a Izquierdazo.