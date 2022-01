Julio César Chávez Jr. volvió a tener un nuevo año para olvidar luego de haber caído ante Andersson Silva, por lo que muchos consideran que ya debe decir adiós al boxeo. Por otro lado, a diferencias de las críticas que recibe el excampeón del mundo, Erik Morales considera que aún está a tiempo de poder realizar grandes logros debido a que no ha sido golpeado.

Los últimos dos años para el hijo del César del Boxeo han dejado mucho que desear debido a que perdió combates insólitos. En el 2020 se dio la pelea con el Mario Cazares, contra quien cayó por puntos en decisión técnica, y cerró el año con una victoria, por la vía rápida, ante el desconocido venezolano Jayson Minda.

Por otra parte, a pesar de las últimas presentaciones, Erik el Terrible Morales confía que en se puede volver a ver una buena presentación de Julio César Chávez Jr. “No creo que (Chávez Jr) esté a destiempo para poder hacer algo importante todavía. Pensaría que está en buena edad”, consideró el excampeón del mundo en diálogos con Izquierdazo.

Y agregó: “Además los pesos grandes siempre corren a más edad. Se van del boxeo como a los 40 y tantos. Es un poco más tardada su salida a comparación de los pesos chicos, que a los 30 están a punto de retirarse, o los pesos medios a los 35”. A su vez, el técnico de Jaime Munguía explicó que uno de los motivos por los que puede lograr grandes metas se debe a que no está golpeado.

“Es un peleador que no está muy golpeado, que no ha tenido tantas guerras. Que en sus peleas más difíciles no lo han lastimado tanto, pensaría que está en una buena edad”, finalizó Erik Morales al hablar a Julio César Chávez Jr.