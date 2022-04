El próximo sábado Tyson Fury defiende su Título Mundial CMB Pesado ante el británico Dillian Whyte en el Wembley Stadium. Por otra parte, a pocas horas del combate, Erik Morales habló del combate y tuvo una contundente definición sobre el Rey de los Gitanos.

Sin duda el británico es uno de los grandes animadores que tiene el boxeo debido a que es un extrovertido peleador que cumple con su palabra y que resiste lo imposible. Así lo demostró en duro combates ante Deontay Wilder a quine pudo resistirle la pegada durante tres peleas, donde la última cayó en varias oportunidades, pero supo noquearlo igual.

Por otra parte, el próximo sábado Tyson Fury vuelve al ring ante el británico Dillian Whyte y Erik morales habló del campeón del mundo y realizó una contundente definición sobre él. “La pelea es buena y atractiva. La calidad y la capacidad que tiene Tyson está por encima de cualquiera que esté en los pesos completos”, comentó el Terrible en diálogos con Izquierdazo.

Y agregó: “Es un peleador muy inteligente, con movimientos diferentes a todos los pesos completos. Sabe boxear, sabe moverse, sabe esquivar, sabe contragolpear (…) Creo que sí buscará lucirse.Creo que no debería tener mayor problema para ganar su pelea”. Por último, el excampeón del mundo mexicano comentó que espera que no sea real las últimas declaraciones sobre su retiro. “Ojalá que lo piense y no se retire. Tal vez puede ser su última pelea, no creo que se retire, pero dice una cosa y lo cumple, esperemos no sea así”, expresó Erik Morales.

Erik Morales criticó al Pitbull Cruz

En diálogos con Izquierdazo, el Terrible Morales felicitó a Isaác Cruz, pero criticó su boxeo, el cual debe mejorar si o si. “Lógicamente hay que trabar mucho más para peleas más importantes. Hay que mejorarle un poquito la técnica, hay muchas cosas qué hacer, como en todos lados siempre se pueden hacer mejor las cosas”, expresó.