Este martes 25 de febrero se disputarán tres partidos de la Liga MX y uno de ellos será el que tiene como protagonistas a Mazatlán y a Rayados. El partido de la Jornada 9 del Clausura 2025 comienza en Sinaloa a las 21:00hs y se encuentran dos viejos conocidos: Monterrey y Víctor Manuel Vucetich.

Rayados acumula dos triunfos en la Liga MX y busca conseguir tres victorias al hilo por primera vez en el torneo. El equipo de Martín Demichelis viene de vencer por 3-1 a Atlético San Luis, mientras que Mazatlán perdió por 3-1 ante el sorprendente Necaxa.

Además de la victoria contra Atlético San Luis del pasado fin de semana, en ese partido se produjo el debut de Sergio Ramos, un hecho que generó mucha expectativa no solo en los aficionados albiazules sino en todos los que observan de manera habitual la Liga MX.

No obstante, Sergio Ramos no dirá presente este martes en el partido de Rayados ante Mazatlán. A pesar de que el español no tiene ninguna lesión, tanto el jugador como el cuerpo técnico llegaron a un acuerdo para que el defensa descanse después de lo que fue su debut.

Sergio Ramos no jugaba un partido oficial desde mayo de 2024. Por este motivo, Rayados no quiere tomar riesgos y quiere ser inteligente a la hora de gestionar el físico del defensa español para que no se lesione y tome ritmo futbolístico de manera progresiva. Después de descansar este martes, la leyenda del Real Madrid volverá el próximo domingo ante Santos Laguna.