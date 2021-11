Tras un largo tiempo todo está listo para que Jaime Munguia realice su segunda presentación en el 2021 frente a Gabriel Rosado. El mexicano y el estadounidense superaron el pesaje por lo que todo está listo para choque de Golden Boy Promotion.

El nacido en Tijuana llega frente al boxeador de raíces puertorriqueñas con el objetivo de que una contundente victoria lo deje cerca de un combate mundialista. Zanfer Promotion, una de sus promotoras, han pedido en más de una ocasión grandes peleas contra Demetrius Andrada, Gennady Golovkin y al mismísimo Saúl Canelo Álvarez.

Por su parte, con 35 años, Gabriel Rosado, que pesó 159.4 libras, llega a Anaheim con el objetivo de ganarse una última oportunidad para ser campeón del mundo. El peleador de Freddie Roach se destaca por ser un probador como sucedió en junio de este año cuando derrotó por KO3 a Bektemir Melikuziev.

“Considero que es la mejor preparación que he tenido en toda mi carrera, me siento excelente, muy fuerte. Haber subido a peso Medio me he sentido mejor, mi cuerpo se ha adaptado mejor, me siento muy fuerte, hemos hecho un gran esquipo con Erik Morales, le he aprendido muchas cosas y lo vamos a demostrar este sábado. Rosado tiene mucha experiencia, va a ser una gran pelea, y vamos a ganar”, comentó Jaime Munguia, que marcó 160 libras, ayer en conferencia de prensa.

Dónde ver la pelea por en el peso mediano

El combate será promocionado por Golden Boy Promotion y se podrá ver por DAZN en todo el mundo desde las 21.00 Hora del Este y las 18.00 del Pacífico. En los Estados Unidos podrá seguirse a través del Netflix del Deporte, mientras que desde las 23:00 en Argentina, Chile y Uruguay, y las 21:00 en Colombia, Ecuador, Perú. Por otra parte, en México la cartelera llegará por la plataforma de Star+ desde las 20:00 de Ciudad de México.

Cartelera completa

Jaime Munguia vs Gabe Rosado // Por el título Intercontinental de peso mediano de la OMB

Arely Mucino vs Jacky Calvo // Peso mosca

Diego De La Hoya vs José Santos González // Peso pluma

D'Mitrius Ballard vs Paul Valenzuela Jr // Peso mediano

Alexis Rocha vs Jeovanis Barraza // Peso wélter

William Zepeda vs John Vincent Moralde // Por el título Continental Americas de peso ligero de la AMB

Jorge Chávez vs Gilberto Aguilar // Peso súper pluma

Asa Stevens vs Daniel Mendez Vazquez // Peso súper gallo

Alejandro Reyes vs Osmel Mayorga // Peso súper ligero.