Saúl Canelo Álvarez viene de alcanzar una marca histórica en su carrera al consagrarse Campeón del Mundo unificado de los súper medianos luego de vencer por la vía rápida a Caleb Plant. Por otro lado, el pasado martes pidió permiso para subir a crucero a enfrentar al campeón del mundo del CMB y Timothy Bradley estalló contra el tapatío.

Previo a que enfrente al boxeador de Tennessee, la gran pregunta que se realizaba era cuál será el siguiente paso para el nacido en Guadalajara. Tanto él como su entrenador, Eddy Reynoso, comentaban que iban a buscar las mejores peleas posibles, por lo que se especulaba que se mantengan en las 168 o 175 libras.

Sin embargo, Eddy Reynoso sorprendió al pedir la oportunidad para que Canelo Álvarez enfrente a Iluga Makabu Campeón del Mundo Crucero del CMB, por lo que Timothy Bradley estalló por la decisión. “Es una pelea que están pidiendo. (Los fanáticos) no están pidiendo que mueva a peso crucero para pelear contra un tipo que no conocemos”, expresó el excampeón a Fighthype al referirse que le piden que enfrente a David Benavidez.

Y agregó: “No sé nada de un tal Makabu. No me importa lo que sé, no me importa quién es, pero nadie sabe quién es. Como dije, es una grandeza orquestada, hermano”. A su vez, el actual analista de ESPN comentó que la pelea que debe ofrecer es ante el Bandera Roja y explicó cómo sería el choque entre ellos.

“Eres indiscutido, eso es maravilloso, pero te queremos ver en una pelea real. Me encantaría ver eso. Benavidez, hermano. Una vez que le pegues, vas a volver a entrar y será más fácil la siguiente vez. Cuando llegue la presión, vas a poder salirte más fácil”, comentó Timothy Bradley.