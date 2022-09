A lo largo de la historia del boxeo mexicano una de las grandes preguntas que quedaron por responder fue quién hubiera sido el ganador entre Salvador Sánchez y Julio César Chávez. Por otro lado, quien se metió en esta conversación fue Roy Jones Jr que no dudó al decir quién hubiera sido el número uno.

Sin duda se han dado inagotables debates en relación sobre quién se hubiera impuesto en una hipotética pelea. Sin embargo, el accidente automovilístico post pelea contra el ghanes Azumah Nelson dejó a los aficionados sin respuestas.

A pesar de esto, las charlas sobre el posible ganador de aquella pelea se sigue dando en cada vez que hay oportunidad. Por otro lado, quien volvió a abrir el debate fue Roy Jones Jr, quien logró ser Campeón del Mundo en cuatro categorías distintas.

“Para mí, él (Sánchez) es el número uno. Chávez el número dos”, expresó el expeleador a 210 Boxing TV. Y agregó: “No sé, Chávez era más grande”, Por otro lado, el estadounidense expresó que Salvador Sánchez era más completo que el César del Boxeo y que uno de los primeros no estadounidense que lo influenció con el boxeo.

“Salvador fue uno de los peleadores más completos, Nadie tenía el cardio que Salvador Sánchez tenía. Salvador Sánchez se veía igual en el round 1 y 2 que en el round 14 y 15”, declaró Roy Jones Jr. Y añadió que “Peleó con todos, Laporte, Danny López, con Gómez, que era un artista del nocaut. Vencía a todos los que llegaban con la mejor ofensiva, ¿cómo no admirarlo? Peleaba toda la pelea, peleaba los tres de minutos de todos los rounds. No tomaba descansos. Fue una de las primeras personas, fuera de los estadounidenses, que realmente me influenció en lo que respecta al código del box”.