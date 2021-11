Saúl Canelo Álvarez viene de marcar un hecho histórico en las 168 libras luego de consagrarse Campeón del Mundo Unificado de la categoría. Por otro lado, en la última semana, su entrenador solicitó una oportunidad para enfrentar a Ilunga Makabu, por lo que se ganó varias críticas por parte de los especialistas y fanáticos. Sin embargo, quien le dio el visto bueno fue Óscar de la Hoya.

Sin duda el Golden Boy ha ido cambiando su pensamiento en el último tiempo con el tapatío desde la salida de su promotora. Debido a esto, el excampeón del mundo pasó a no importarle, a enojarse a decir que está feliz por lo que ha logrado en cada pelea el nacido en Guadalajara.

Por otra parte, Óscar de la Hoya volvió a estar en el centro de la escena luego de que haya hablado de Canelo Álvarez y su idea de enfrentar al Campeón del Mundo Crucero del CMB, Ilunga Makabu. Cabe destacar que al igual que en los últimos meses, el excampeón del mundo no lanzó ningún agravio, sino que fue puro apoyo para el tapatío.

“Respeto a Canelo por perseguir a la historia, algo a lo que todos temen hoy. #VivaMéxico”, sentenció el Golden Boy en su cuenta de Twitter. Cabe destacar que en la pelea unificatoria por los Títulos mundiales súper medianos, el CEO de Golden Boy Promotion dijo que iba a ir a alentar al mexicano para que sea indiscutible de las 168 libras.

En el día de ayer se dio a conocer que a Mano de Piedra Durán no le gustaron las palabras del Dinamita Márquez sobre Canelo Álvarez, por lo liquidó con una declaración. "Para mí es un envidioso, ¿por qué no se mete él a boxear? Eso solamente es envidia. Yo conozco a Canelo nada más por teléfono, que me lo presentó el hermano por video, que llegó a Panamá y hablamos muy bien. Luego estaba entrenando y lo saludé. Se bajó del ring y me saludó. Nadie es monedita de oro para caerle a todos bien", expresó Durán a No puedes Jugar con Boxeo.