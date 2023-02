Una de las peleas que se espera para el 2023 es el regreso de Saúl Álvarez debido a que enfrentaría a John Ryder cuando defienda sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otra parte, quien comenzó a hablar del mexicano y dio un baño realidad fue Timothy Bradley quien explicó lo que perdió el tapatío tras su derrota con Dmitry Bivol.

Sin duda, desde que unificó los cinturones de las 168 libras una de las grandes preguntas que se hacían estaban relacionadas con cuál sería el próximo paso que darían tras vencer a Caleb Plant. Da la sensación que hay una falta de espíritu competitivo del boxeador de Eddy Reynoso y se ve el a forma en la que preparó las peleas y como se acomodó a ellas.

Por otra parte, quien habló de esto fue Timothy Bradley, excampeón del mundo, y marcó que Canelo Álvarez perdió su fuego al momento de subir o prepararse para pelear. Además, el estadounidense considera que por la forma en la que desarrolló sus combates el fin de la carrera del mexicano se acerca.

"Siento que Canelo ha perdido esa pasión por el deporte. Volver a casa donde todo empezó es una manera en la que puede levar su carrera una vez más. Pienso que el final está cerca por la forma en la que ha estado peleando", analizó en ESPN.

Y agregó: "Me alegra por él que la pelea sea en su casa porque lo necesita contra alguien que irá pelea como Ryder. No es alguien para subestimar, será menos favorito, pero no será un paseo en el parque para Canelo. Pelea muy duro todos los rounds". Cabe recordar que la pelea se llevaría adelante en el Estadio Jalisco de Atlas el próximo seis de mayo.