En el día de ayer Óscar de la Hoya y Ryan Garcia no pararon de lanzarle varios tiros a Isaac Cruz, para que firme el contrato para la pelea. Sin embargo, desde el padre del Pitbull Cruz dijo que todavía no hay ninguna negociación debido a que están de vacaciones y no quieren saber nada por el momento.

Sin duda el peleador mexicano fue una de las grandes sorpresas del 2021 luego de que haya llevado a Gervonta Davis a las tarjetas. Además, para mucho, el mexicano debió llevarse el combate ya que siempre propuso ir al frente ante un estadounidense que retrocedía y que no quería pelear debido a que tenía una lesión en su mano.

Por otro lado, tras su pelea, Ryan Garcia tuvo un cruce contra el Pitbull debido a que dijo que era un boxeador de clase por lo que el de Ciudad de México expresó que estaba listo para enfrentar a un mandíbula de cristal como el peleador de California. A su vez, en las últimas horas, Óscar de la Hoya le dejó un recado al decir que firme el contrato para realizar el enfrentamiento.

Sin embargo, en las últimas horas, el padre del peleador mexicano le respondió al Golden Boy con un insólito argumento. “Aún no hay negociaciones. Para todos, ahorita estamos de vacaciones, no queremos saber nada ahorita. Queremos disfrutar a la familia, descansar, es lo primordial”, expresó el entrenador y manejador del peleador nacional a Izquierdazo.

Y agregó: “Más o menos por la segunda o tercera semana de enero regresa al trabajo. Para que nos enfilemos posiblemente a abril, en espera de una fecha exacta”. Por último, el técnico de Isaac Cruz comentó que buscan en el 2022 tengan al menos tres peleas y que quieren ser campeones del mundo.