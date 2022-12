Tras meterse gratis en una polémica con Lionel Messi que no lo dejó bien parado, Canelo Álvarez regreso a Twitter con una causa noble.

Si por algo se ha caracterizado Saúl El Canelo Álvarez a lo largo de su carrera deportiva es por no querer inventar una polémica donde no la hay. Si bien esto es una práctica habitual en el mundo del boxeo, pues muchos peleadores entienden que los ayuda a promocionarse, el mexicano nunca lo ha necesitado.

Sin embargo, durante el transcurso del Mundial de Qatar el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano se metió gratis en un problema cuando criticó y hasta amenazó a Lionel Messi a causa de un video malintencionado y sacado de contexto que buscaba dejar mal parado al capitán de la Selección Argentina, acusándolo de pisar y patear una camiseta mexicana que había intercambiado minutos antes con Andrés Guardado.

Al ver que incluso muchos compatriotas, incluidos futbolistas del Tri, le sugirieron a Canelo retractarse por haber comprado pescado podrido, este finalmente salió a disculparse dando por cerrado el tema. "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", escribió en su cuenta de Twitter.

Tras unos días de ausencia en la red social, algo que se asemeja más a su relación habitual con esta, el multicampeón tapatío reapareció este domingo pero para tomar parte en una causa noble, algo que también ha sido una constante en los últimos años. Sucede que habiendo sido arrobado en el pedido urgente para ayudar a un bebé prematuro que necesita realizarse una cirugía, Canelo no dudó en responder.

"¿Cómo tenemos que hacer para ayudar? Solo manden un número, por favor", fue su respuesta inmediata. Luego, escribió: "Necesito un número de teléfono de los papás, para preguntarles cuánto es lo que necesitan, no por nada pero no me gusta depositar en cuantas uno nunca sabe. Muchas gracias".

Más tarde, la presidente de Por tí y Contigo por la salud se comunicó con Canelo para continuar el contacto de manera privada.