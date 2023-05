Saúl Álvarez se encuentra en pleno descanso luego de haber superado por puntos a John Ryder por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring en el Estadio Akron. Por otro lado, tras presentar su figura en el Museo de la Cera, el tapatío confirmó fecha para su regreso y habló del Estadio Azteca.

Sin duda, el boxeador de Guadalajara tiene importantes desafíos en el 2023 debido a que quiere cambiar la imagen que dio en el 2022. Es por esto que quiere la revancha contra Dmitry Bivol y así volver a ser considerado como el número uno libra por libra del boxeo.

Sin embargo, por el momento, Canelo Álvarez disfruta de un merecido descanso luego de haber superado al británico John Ryder en el Estadio Akron. Por otro lado, luego de presentar su figura en el Museo de la Cera de la Ciudad de México, el tapatío confirmó que tiene fecha para su regreso en el 2023.

“Sí, pelearé en septiembre, pero todavía no sé con quién ni nada. La próxima semana nos vamos a sentar para hablar de eso”, explicó el Campeón del Mundo de los Supermedianos a los medios de comunicación.

Por otro lado, el nacido en Guadalajara habló de la posibilidad de emular a Julio César Chávez y pelear en el Estadio Azteca. “En este momento no descarto nada. No descarto volver a México y pelear en el Azteca”, señaló Canelo Álvarez, quien quiere a Dmitry Bivol en septiembre, pero que no descarta a David Benavidez para la semana de la Independencia de México.