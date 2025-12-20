“Párense de Manos” comenzó en una charla de amigos, en una idea sin fundamentos concretos y en un tópico para llenar una hora de aire de programa en una radio. Lo que jamás se esperaba es que esa concepción terminaría llenando un estadio, con récord de visualizaciones, e infinidad de interacciones virtuales en múltiples países.

La tercera edición del evento de boxeo-show alcanzó picos de entre 600 y 700 mil espectadores en simultáeno en la plataforma Kick, donde se transmitió la ceremonia. Además, el acontecimiento internacional contó con la presencia de más de 30 mil personas en la cancha de Huracán, que fue la anfitriona del Párense de Manos 3.

Tal fue el impacto del suceso en la previa en las redes sociales, que los organizadores de la gala lograron un acuerdo para transmitirlo en vivo y en directo por televisión. El PDM3 se pudo sintonizar por la señal de Telefé, reconocida cadena de TV abierta de Argentina, donde los fans pudieron ver el evento en forma gratuita.

Así terminó Párense de Manos 3, el éxito de Luquitas Rodríguez y Vorterix.

Confirman “Párense de Manos 4” para la temporada 2026:

Finalizado el evento de este sábado por la noche en Huracán, el host Luquitas Rodríguez aseguró que habrá una cuarta edición del festival de peleas entre streamers y figuras públicas. La tanda de contiendas entre personas famosas de Internet volverá a desarrollarse el año próximo, con diferentes participantes, y probablemente nueva sede y formato.

“Contentísimo, fue muy difícil, pero la vara cada vez está más alta, tuvimos la suerte de poder romperla nuevamente, pero contento, ya está terminó el año. ¿Párense de Manos 4? Sí, claro“, sentenció Lucas Rodríguez, popular streamer argentino que se ocupó de la organización y conducción. Luego de once combates que salieron a la perfección, el ‘influencer’ se mostró realizado en conversación con Diario Olé.

En el mismo periódico donde se confirmó la noticia, Roberto Galati, mano derecha de Luquitas Rodríguez, sorprendió con otra revelación importante de cara a Párense de Manos 4. Adelantó que se subirá al ring y peleará en la edición que viene, aunque todavía con oponente a confirmar. “Cien por cien, me subo, diría que no perdamos este evento porque evidentemente a la gente le gusta; este mostró un nivel muy, muy alto”, expresó efusivo con la noche concluida.

