En una semana donde en el mundo del deporte ha quedado mucha tela para cortar, todas las luces se las llevó Luis Díaz, uno de los personajes más discutidos de los últimos días. El colombiano fue parte de uno de los episodios polémicos de la cuarta jornada de esta UEFA Champions League, y a raíz de eso se generó una nube de opiniones de todo tipo al respecto.

En el encuentro disputado en Francia entre Bayern Múnich, su equipo, y el PSG, rival de turno de los ‘Bávaros’, el guajiro marcó un doblete pero fue expulsado por una entrada sobre Achraf Hakimi, que terminó lesionando al futbolista que representa a la Selección de Marruecos. Esa desafortunada jugada fue interpelada por fanáticos de todas partes del mundo, que dieron su perspectiva sobre la misma.

Este miércoles, el momento acontecido en París se volvió tendencia en redes producto de un posteo de un streamer mexicano destrozando al delantero, que causó la inmediata reacción de la fanaticada colombiana, que saltó a defender a su compatriota. Esta situación, además, causó un cruce entre usarios de uno y otro país con todo tipo de mensajes, algunos a modo de burla y otros agresivos.

Luis Díaz recibió un violento recadito de parte de ‘Mike Maquina del Mal’, streamer y tiktoker reconocido en México, y que se hizo popular por su contenido controversial. El personaje público norteamericano, sin embargo, no se limitó en criticar al atacante del equipo alemán y discriminó al futbolista con términos que ofendieron al público sudamericano.

“Tirando factos hasta equivocarme día #398: deberían de suspender al neardental de Luis Díaz el tiempo que esté fuera Hakimi”, sentenció el broadcaster mexicano, utilizando un adjetivo hiriente y fuera de lugar, que no tardó en llenar de interacciones su tweet, por las duras palabras empleadas para manifestar su punto de vista.

Los aficionados del país tricolor poblaron las respuestas y comentarios de la publicación de Mike Maquina del Mal, recordando que Luis Díaz le anotó a un gol a México en la paliza 4-0 de la pasada jornada FIFA de amistosos, donde la Selección Colombiana pasó por arriba al ‘Tri’ con un gran partido del futbolista que milita para el Bayern Múnich. Semana caldeada con el guajiro en el centro de la escena.

