¿Dónde y cómo ver GRATIS y EN VIVO Párense de Manos 3?

El último evento del año de boxeo de streamers será este sábado 20 de diciembre en Argentina. En el Estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán se desarrollará una de las citas más esperadas de todo el 2025 con distintos protagonistas del mundo del entretenimiento en acción con el fin de dar el espectáculo que se espera de cada uno de ellos, para todos los presentes en el lugar y los miles que seguirán la velada desde sus pantallas.

Publicidad

Publicidad

El sitio para ver GRATIS Párense de Manos

Como suele suceder en este tipo de eventos, lo que ocurre en el stream allí se queda, por lo que la actividad más importante del día se podrá seguir mediante la plataforma Kick. A través del canal llamado LuquitaRodriguez, principal organizador del show, se podrá sintonizar la jornada desde cualquier parte del mundo y dispositivo electrónico.

El inicio de la jornada está previsto para las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs en Bogotá y 18:00hs en Buenos Aires, aunque una hora antes comenzará la transmisión con la alfombra roja y la llegada de los distintos invitados al espectáculo. En total serán 11 las peleas que animarán la jornada, por lo que se tratará de un día largo, completo de sorpresas y emociones.

Para Argentina en particular, desde el inicio del evento, la transmisión se podrá ver en simultáneo por Telefe, aunque esto durará hasta el comienzo de la primera pelea. Luego de eso, solamente se podrá seguir mediante Kick, aunque aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle de lo que suceda en Buenos Aires.

Publicidad