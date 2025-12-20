Es tendencia:
Sigue las peleas de Párense de Manos 3 en Argentina hoy EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

Una velada plagada de celebridades y algunas figuras del deporte en Buenos Aires promete ser impresionante.

¿A qué hora comienza Párense de Manos 3?

Aquí te dejamos la guía de horarios con el inicio de la acción para que no te pierdas de nada.

  • México: 14:00hs
  • Colombia – Perú: 15:00hs
  • Chile – Estados Unidos: 16:00hs
  • Argentina: 17:00hs
  • España: 21:-0hs
Publicidad

¿Dónde ver las peleas de Párense de Manos 3?

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante el canal de Kick llamado LuquitaRodriguez. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Cartelera completa de la jornada en Buenos Aires, Argentina

Repasa el orden de las peleas una a una para que disfrutes la jornada de principio a fin.

  • Monzón vs. Bonavena
  • Viciconte vs. Vigna
  • Jove vs. Pérez
  • Dairi vs. Espe
  • Gabino vs. Banks
  • Alana vs. Ari Geli
  • Coty vs. Carito
  • Mernuel vs. Cosmic Kid
  • Grego vs. Goncho
  • Perxitaa vs. Coker
  • Maravilla Martínez vs. Pepi Staropoli
  • Gero Arias vs. Tomás Mazza

Bienvenidos a Párense de Manos 3

A partir de este momento, vivirás en exclusiva la cartelera de un show espectacular protagonizado por las celebridades más importantes del presente. Aquí no te perderás de nada.

Por Lucas Lescano

Párense de Manos 3 espera cumplir con la expectativa puesta sobre su show.
Párense de Manos 3 espera cumplir con la expectativa puesta sobre su show.
