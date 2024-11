No es una novedad decir que Mike Tyson es uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos. Eso le generó, a la leyenda del boxeo, construir un legado imborrable, pero también una fortuna que llegó a ser incalculable por su grandeza, pero por estos tiempos es algo que quedó en el pasado y el presente es completamente distinto.

Aunque hace algunas semanas, el propio Iron Mike reconoció que la pelea que tendrá este viernes 15 de noviembre ante Jake Paul no la hace por dinero, lo cierto es que parece un poco difícil creer que esta sea la realidad, ya que si se tiene en cuenta la enorme millonada que se llevará la leyenda por volver a pelear a sus 58 años, se puede entender que se trata de un atractivo irresistible.

“El dinero de esta pelea no va a cambiar mi estilo de vida. Esto no es por razones financieras. Mi vida no va a cambiar, ni en un uno por ciento después de esta pelea. Siempre podré vivir de esta manera y lo hago solo porque quiero ponerme a prueba”, analizó Iron Mike sobre la pelea que tendrá ante Paul.

Y además, agregó: “El boxeo ha cambiado tremendamente y, quiero decir, lo estoy cambiando más ahora al hacer esta pelea. Así que soy parte del cambio en el boxeo también. Cuando lo piensas, sin ser egoísta, ¿quién más puede hacer esto? Solo piénsalo. Adelante y no estoy tratando de halagarme, pero, ¿quién más podría hacer esto? Nadie”.

Mike Tyson y Jake Paul cobrarán una suma millonaria de dinero por pelear. (IMAGO)

¿Cuánto dinero tuvo y cuánto tiene Mike Tyson?

En ese sentido, se estima que el patrimonio de Mike Tyson llegó a alcanzar los 300 millones de dólares y esto fue producto de las grandes peleas que tuvo el campeón pesado. Lo que sucedió fue que las malas decisiones más algunas estafas grandes sufridas, el capital de Tyson se vio considerablemente disminuido y en la actualidad se calcula que su dinero total ronda los 10 millones de dólares .

La realidad es que los altibajos fueron muchos y en 2003 se llegó a declarar en bancarrota por acumular deudas que alcanzaban los 23 millones de dólares. A su vez, adentrarse en el mundo de los medios le permitió salir mucho más a flote y consiguió recuperarse bastante. Lo que está claro es que los mejores tiempos de Tyson a nivel económico han quedado atrás y lo que sostiene su patrimonio, entre otras cosas, es su empresa de cannabis. Recordemos que Mike se llegó a comprar dos tigres de bengala, por lo que los lujos se los dio…

¿Cuánto dinero ganará Mike Tyson por pelear ante Jake Paul?

Para el combate que tendrá este viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington en Texas, Mike Tyson cobrará 40 millones de dólares y esto le servirá para recuperar algo de lo mucho que perdió.

