La inesperada y verdadera razón que habría causado la suspensión de la pelea de Gervonta Davis vs. Jake Paul

La pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul del 14 de noviembre ya no será una realidad. El combate, que había despertado gran expectativa por el contraste de estilos y personalidades, terminó quedando en el aire mientras ambos pugilistas toman caminos distintos. Lo que parecía uno de los grandes espectáculos mediáticos del cierre del año, finalmente se esfumó sin demasiadas explicaciones oficiales.

En un principio, la suspensión se atribuyó a los problemas legales de Davis, quien volvió a quedar envuelto en la polémica tras recibir una nueva denuncia por violencia doméstica. El caso se suma a otros episodios recientes que han afectado su carrera y pusieron en duda su disponibilidad para competir, lo que llevó a los organizadores a dar marcha atrás con el evento previsto en Miami.

El motivo que habría cancelado la pelea entre Gervonta y Jake Paul

Sin embargo, distintas versiones apuntan a que la verdadera causa detrás de la cancelación habría sido la baja venta de entradas, que no alcanzó las expectativas fijadas por la promotora. El Kaseya Center, sede elegida para la pelea, no habría logrado atraer al público esperado, a pesar del enorme ruido mediático que acompañó el anuncio. Si bien es cierto que la contienda prometía atención global, las cifras en taquilla no convencieron a los organizadores, lo que habría terminado de sellar la decisión.

Gervonta Davis y Jake Paul no habrían sido tan convocantes como se esperaba en un principio. (GETTY IMAGES)

Uno de los factores que tampoco ayudó fue la gran diferencia de peso entre ambos, un detalle que restaba atractivo desde el punto de vista deportivo. Muchos aficionados y analistas coincidían en que se trataba de una pelea más pensada para el espectáculo que para el boxeo en sí, algo que contribuyó a que el interés se desinflara con el paso de las semanas.

Aunque la pelea no se concretará, Paul no tiene intención de cerrar el año sin subirse al ring. Según trascendió, su equipo ya analiza nuevos rivales para diciembre, con nombres como Rolly Romero, Francis Ngannou y Ryan García sobre la mesa. La idea es mantener su calendario activo y aprovechar el impulso de sus últimas presentaciones.

